Memiş, Ekim ayına doğru giderken hem ons altında hem de gram altında yeni rekorların kırılmasına tanık olunabileceğini ifade etti ve tek tek tüm piyasaları değerlendirdi.

“Tüm altın yatırımcılarının yaklaşan dalgalanmaya karşı kendilerini hazırlamaları ve bu kazançlı fırsatlardan yararlanmak için önlemler almaları gerekiyor” diyen İslam Memiş, “Şimdi, yaklaşan baskıya özenle hazırlanmanın ve stratejik Ekim ayı hazırlıkları yapmanın tam zamanı.” dedi. İşte altın ve para uzmanı İslam Memiş’in önemli açıklamalarından satırbaşları.

BORSA, DOLAR VE EURO

Memiş, YouTube kanalında yayınladığı son videoda yatırımcılara bir uyarıda bulundu. Borsa İstanbul'un günü 8145 puandan kapattığına dikkat çekerek, herhangi bir düşüşün kar satışı veya düzeltme olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı. Memiş, alım yapmak için doğru zamanı bekleme konusunda sabırlı olduğunu ifade ederek, borsaya girmeye karar verdiğinde takipçilerini uyarma sözü verdi.

Memiş ayrıca 26,88 seviyesinde istikrarı korumak için mücadele eden dolar kurunun mevcut durumuna da değindi. Memiş, serbest kur ile resmi kur arasında herhangi bir uyumsuzluk olmadığını açıklayarak, çifte kur kavramını ortadan kaldırdı. Ayrıca, Avro TL'nin 28,98 seviyesinde olduğunu ve bu açıdan olumlu bir toparlanmaya işaret ettiğini belirtti.

ALTIN HAKKINDA GÖRÜŞLERİ

İslam Memiş altın ile alakalı şu ifadeleri kullandı: “Altının ons fiyatı şu anda 1921 dolar seviyesinde. 1930'da doların değeri test edildi ve geçti. Ancak, Federal Rezerv tarafından bastırma süreci devam ediyor. Teknik olarak 1900 ila 1930 dolar aralığını takip ediyoruz. Altının gram fiyatı şu anda 1660 lira seviyesinde, 1700 ila 1708 lira aralığında. Orta ve uzun vadede 1700 ve altındaki fiyatlar alım fırsatı olarak değerlendirilmelidir. Federal Rezerv harekete geçene kadar altın fiyatları üzerindeki baskı devam edecek. Ancak Fed'in kararından sonra altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere hazırlıklı olun. Fiyatları 1800 civarında görmeye başlayabiliriz. Ons tarafının aksine doların güçlü duruşu nedeniyle gram altın fiyatında bir gerileme öngörmüyoruz.

Ekim ayına yaklaşırken hem ons hem de gram altın fiyatlarında yeni rekorlar bekleyebiliriz. Bu baskıya hazırlıklı olmak ve Ekim ayı hazırlıklarınızı yapmak önemli. Bunlar altın yatırımcısı için büyük fırsatlar. 2024 yılında ise 2500 TL ve üzeri rakamları göreceğiz, 2025'te ise 3500 ve üzeri rakamları göreceğiz gram altında."