Piyasa uzmanı İslam Memiş, altın, dolar ve euro gibi yatırım araçlarına ilişkin yatırımcılara uyarıda bulundu. Memiş kendinden emin bir şekilde "Rüzgar tersine dönecek" dedi. Ayrıca Memiş, Haziran ayından sonra enflasyonun geri döneceğine ilişkin daha önce yaptığı açıklamaları hatırlattı. İşte detaylar.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, TV100'de yayınlanan yazısında yatırım araçlarına yönelik beklentilerini paylaştı ve yatırımcıları uyardı. Yaklaşan ABD enflasyon verilerinin önemine vurgu yapan Memiş, "Bu hafta küresel piyasalar ABD enflasyon verilerine odaklanacak. Bu nedenle kritik bir hafta" dedi. Memiş ayrıca, ABD enflasyon oranının bir kez daha yüksek çıkacağı öngörüsünde bulunarak enflasyonla mücadelenin zorluğuna dikkat çekti. Şimdi Memiş’in açıklamalarına bakalım.

SAKIN ŞAŞIRMAYIN!

İslam Memiş açıklamasında “ABD enflasyon oranı %3,6-3,7 arasında çıkarsa şaşırmayın! Yüksek bir enflasyon oranı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını artıracağını gösterir. Nitekim, Fed'in önümüzdeki hafta yapılması planlanan Eylül ayı toplantısında faiz oranlarını artırması bekleniyor. Bu arada, bu hafta doların uluslararası piyasalarda değer kazanması, diğer para birimleri cinsinden enstrümanların dolar karşısında değer kaybetmesine neden oldu.” şeklinde konuştu.

EKİM’DE HER ŞEY DEĞİŞECEK

“Ekim ayına gelindiğinde rüzgar tersine esecek ve Eylül ayına kadar sürecek olan mevcut senaryonun sonuna gelinecektir.” diyen İslam Memiş, “Bu süre zarfında dolar endeksi (dxy) 106'ya yükselebilir. Ayrıca, altın fiyatının ons başına 1.905 dolara, EUR/USD paritesinin 1,06'ya ve gümüşün ons başına 21,20 dolara düşmesi bekleniyor. Bu hafta, çeşitli enstrümanlar dolar karşısında yükselişe geçerek uluslararası piyasalarda para birimi için önemli bir hafta haline geliyor.

Yurt içinde ise dikkatlerimiz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin yapacağı açıklamalarda olacak. OVP'nin nasıl uygulanacağı ve bizi nelerin beklediği konusunda fikir edinmek için sabırsızlanıyoruz. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı önümüzdeki hafta açıklanacak ve faiz oranlarının artırılması kuvvetle muhtemel.” ifadelerini kullandı.