İslam Memiş net konuştu! Buna yatırım yapan paraya para demeyecek! Ne altın ne de dolar!

Buna yatırım yapan paraya para demeyecek! Ne altın ne de dolar! İslam Memiş net konuştu!Altın ve piyasa uzmanı İslam Memiş yatırımcılara tavsiyelerde bulundu. Elinde birikmiş parası olanlar hangi ürüne yatırım yapacağını araştırmaya devam ediyor. Yatırımcılara bir tavsiye de İslam Memiş'ten geldi. Gümüşün 2023 yılında en çok kazandıran yatırım aracı araçlarından biri olacağını söyleyen Memiş rekor rakamlara hazır olunması gerektiğini belirtti.

Gümüşe Yatıranlar Daha Fazla Kazanacak

İslam Memiş, 2022 yılında en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olan gümüşün yılda yatırımcılarını memnun edeceğini açıkladı. Yatırımcılarına yüksek oranda kazanç sunan gümüşün bu sene de en çok kazandıran yatırım araçlarından biri olacağı açıklandı. Yatırımcılara çağrıda bulunan Memiş gümüşün geleceğinin çok iyi bir yerde olacağını belirtti. Gümüş fiyatlarının yükseleceğini belirten Memiş, gümüş için rekor rakamları beklediği açıkladı.

İslam Memiş gümüş şu anda altın/gümüş rasyosunun şu anda 81,30'da olduğunu söyledi. Gümüşün altına göre daha uygun olması yatırım konusunda da büyük bir kolaylık sağlıyor. Nakit parası bulunanlar altın yerine gümüşü tercih edebiliyor. 2022 yılında gram gümüş yüzde 45 oranında kazandırdı. 2023'te yatırımcılar altın yerine gümüşü alabilir.

2023 Gümüş Fiyatı Ne Kadar?

Gümüş fiyatları yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gümüş fiyatları ne kadar oldu? 2023 yılında gümüş ons fiyatı 23,46 dolarda bulunuyor. Gümüş alış fiyatı 14,24 lira, satış fiyatı ise 14,80 TL olarak işlem görüyor.

Editörün notu: Burada yer alan değerlendirmeler ve bilgiler yatırım kapsamında değildir. Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.

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