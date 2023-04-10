10-20-30-40-50 bin TL ödemeler için son 5 gün! Bu hafta içinde işlem yapmanız gerekiyor, Bankadan açıklama geldi

10000 ve 50000 TL arasında ödeme almak isteyen vatandaşlar için 5 gün içerisinde nakit ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bir kampanya hazırlandı. 5 gün içinde nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvuru gerçekleştirerek bireysel kredi almak isteyen tüm vatandaşlara hemen aynı gün içinde ödemeler verileceği duyuruldu. 10000 ve 50000 TL arasında ödeme almak isteyen vatandaşlar için yapılan yeni kampanyada bireysel kredi kullanacak olan tüm müşterilere 5 dakikada sonuç verileceği açıklandı. 10000 ve 50000 TL arasında Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi alabilecek ve başvurunuzu bu banka üzerinden gerçekleştirebileceksiniz.

Yapı Kredi Bankası Bireysel İhtiyaç Kredisi Başvurusu...

Yapı Kredi Bankası üzerinden bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka müşterisi olan kişiler başvurularını internet bankacılığı uygulaması üzerinden yapabiliyor. Yapı Kredi Bankası üzerinde hesabınızın olması durumunda, Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan bireysel kredi başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

18 yaşından büyük olan herkesin, başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi alabilecekleri bu kampanyalara katılabilmeleri için başvuru şartlarına uygun olarak hemen işlem yapmaları gerekmektedir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz Yapı Kredi Bankası, sizlere vereceği 50000 TL kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturarak, nakit ihtiyacınızı sağlamaktadır. 50000 TL ve üzerinde de bireysel tüketici kredisi kampanyasına başvurularınızı gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz ve ödeme alabileceğiniz bu kampanyalar dahilinde hemen sizlerde işlem yapabilecek ve kredi kullanabileceksiniz. Başvurularını gerçekleştirerek nakit ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz ve kredi kullanabileceğiniz bu kampanyalara katılarak, hemen ödeme alabilmektesiniz.