19,95 TL, 29,90 TL, 134,90 TL ve 152, 95 TL'ye fiyatlar sabitlendi! Son bir gün! Böyle indirim dostlar başına

Son bir gün! Böyle indirim dostlar başına... 19,95 TL, 29,90 TL, 134,90 TL ve 152, 95 TL'ye fiyatlar sabitlendi! Migros market zincir, yukarıda belirttiğimiz ürünleri Money Bonus veya Money Kart’la yapılan alışverişlerde kampanyalı şekilde sunacak. Migros’un resmi web sitesine ya da sosyal medya platformlarına giriş sağlayarak kampanyaya dair tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Migros’ta salça, un, et ve Ayçiçek için düzenlenecek kampanyalara herkes koşuyor.

Çok avantajlı şekilde ürünler sunuluyor. Bazı ürünler farklı tarihlerde kampanyalı şekilde sunulacak. Gıda alanındaki bu kampanya çok kişiyi sevindirdi. Mutfaklarda en çok ihtiyaç duyulan Ayçiçek yağı, un, salça ve et gibi ürünlere düzenlenen kampanya birçok kişi tarafından bekleniyordu. Özellikle yağ fiyatlarının yükseldiği günümüzde bu tarz kampanyaların önemi çok büyük.

Migros marketi, pek çok ürününe kampanya düzenledi. Raflarda yerini alan kampanyalı ürünleri şöyle sıralayabiliriz;

· Domates rostoluk et kilogram satış fiyatı; 152, 95 TL

· Yudum Ayçiçek yağı 3 litre satış fiyatı; 134,90 TL

· Söke un 2 kilogram fiyatı; 29,90 TL

· Tat domates salçası 830 gram satış fiyatı; 19,95 TL

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