İslam Memiş Canlı Yayın Açtı: Altınla ilgili son konuşmasını yaptı!

Gram Altın Uçuşa Geçti. Gram altının son dönemlerde bir hayli artış söylentilerinin ardından gelişmeler yaşanmaya da devam ediliyor. Yeni yılın gelmesi ile birlikte çok yüksek seviyelerde yükselişe geçen altın tekrardan alevlendi. Altın yorumcuları da yeni rekor için tahminlerde bulundular. Ünlü ekonomistler altın için kırılma noktasını açıkladı. Gram altında ise son dakika gelişmeleri yatırımcıları ve vatandaşları heyecanlandırarak elinde altın olan vatandaşların da ümitlenmesine yol açtı.

Geçtiğimiz 2022 yılının sonlarına doğru bir kıpırdan mı yaşayarak yükselişe geçmeye başlayan altın 2023 yılının Ocak ayına gelinmesi ile birlikte rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Yaklaşık olarak 1140 TL seviyelerine kadar ulaşan gram altın durmayarak yükselişe devam ediyor.

Altın Nereye Kadar Gidecek?

Altının yılbaşından sonra çok yüksek seviyelerde seyretmesinden sonra ünlü ekonomist yorumcular da gram altın ile ilgili tahminlerinde bulunmaya devam ediyorlar. Yeni yılın girmesi ile birlikte gram altın fiyatları tabiri yerinde ise uçuşa geçti. Gram altın şu an için 1140 TL gibi yüksek seviyelerde alıcı buluyor. Gram altında önlenemez bu yükselişin hemen ardından yatırımcılar da altın fiyatları bundan sonra dip mi görecek yoksa en yüksek seviyelere mi çıkacak çok merak ediliyor.

Gram altının fiyatları uluslararası piyasalarda oluşan belirsizlik sebebi ile harekete geçti. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası’nın geçtiğimiz haftalarda faiz artışları sebebiyle yavaşlatma sinyallerini vermişti. Bununla birlikte ons altının fiyatı 1880 dolar seviyelerine kadar yükselerek rekor kırmaya başladı.

Altın ve para piyasası uzmanı İslam Memiş ise gram altında son durumu savaş döneminde çok hızlı yükselen bir yatırım aracı olduğunu vurgulayarak uzun zamandan beri baskılanan altının fiyatlarını çok gecikmeli olarak da yükselişe çıktığını ifade etti. Ünlü ekonomist İslam Memiş bundan sonra da altının rekor kıracağı doğrultusundaki haberlerin sık sık karşımıza çıkacağını sinyalini verdi.