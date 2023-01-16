SON dakika: Emekliye ödeme haberi verildi! Emekli maaşlarına 30-40-50 bin TL ödeme verilecek

Emekli maaş müşterilerine hızlı bir şekilde kredi ödemesi verileceği açıklandı. Emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni kampanyada nakit kullanacak olan tüm emeklilere uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri verilecektir. Emekli maaş hesabınız üzerinden almış olduğunuz 30 40 ve 50000 tl kredi ödemeleri için sizlere uygun faizlerle kredi ödemeleri yapılacak olan bankalardan işlemler belli oldu.

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurularınızı gerçekleştirerek nakit, kullanabileceğiniz bu kampanyalardan faydalanacak olan tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde kredi sonucu verilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, hemen kullandırılacaktır.

Emekli olan vatandaşlar, nakit ihtiyacı olmaları durumunda şartları uygun olmaları ile birlikte kamu bankası olan Ziraat Bankası ve özel banka olan Garanti Bankası üzerinden kredi başvurusu yapabilmektedir.

Ziraat Bankası Emekli kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Emekli maaş hesabınız aracılığı ile birlikte başvurunuzu gerçekleştirebileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuç alabilecekleri bir kampanya hazırlandı.

Ziraat Bankası, emekli maaşını kendi bankasından alan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kredi kampanyasından faydalanacak olan vatandaşlara uygun faiz oranları ile birlikte hızlı bir şekilde kredi ödemesi vermektedir.

Ziraat Bankası şubeleri üzerinden kimliğinizle birlikte başvuru yapabilir veya bankanın internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi hakkında bilgi alabilirsiniz.

Garanti Bankası, ihtiyaç kredisi, Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Garanti Bankası, resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru sonrasında başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemesi yapacağını açıkladı.

Emekli maaşı, bu banka üzerinde olan vatandaşlara 50000 TL'ye kadar kredi ödemesi verilmektedir. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi, kullanabileceğiniz bu limitlerdeki kredilerde, maaş müşterisi olmamanız durumunda maaş, taşıma işlemleri sonrasında kredi alabilirsiniz.