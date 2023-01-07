Emeklilere Şubat 2023 bombası! 2000 sonrası emeklilere intibak düzenlemesi ve 1500 TL seyyanen zam

Siyaset kulisleri üzerinden de atılan haberlere bağlı olarak aynı zamanda son dönem üzerinden de hükümet tarafından atılan adımlar da gelmeye devam ediyor. Açıklanan yeni sosyal yardım paketleri ile beraber aynı zamanda da EYT yasası sonrası içinde aynı zamanda AK Parti'nin oy oranında da yükseliş yaşanması durumunda aynı zamanda bundan dolayı da intibak düzenlemesi ve 1000 TL seyyanen zam beklentisi de tekrar gündeme gelen konular arasında yer aldı.

2000 sonrası intibak ne durumda, intibak yasası ne oldu?

Hatırlatacak olursak emekli maaşları hakkında yapılan düzenlemelere bağlı olarak aynı zamanda intibak yasası meclise getirilmiş 2000 yılı öncesinde emekli olan kişiler içinde aynı zamanda maaşları üzerinden de yapılan yasal düzenleme yapılarak artışa gidilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilginin yaptığı açıklamaya bağlı olarak EYT açıklaması emeklilik müjdesi bekleyen milyonlarca kişi içinde sevindirici haber gelmesi 2000 sonrası intibak yasası hakkında merak edenleri de umutlandırdı.

İntibak yasası da aynı zamanda dönem dönem gündeme gelen konular arasında yer alsada tıpkı EYT yasası düzenlemesinde olduğu gibi de bu konu hakkında merak edilen birden fazla detay hakkında da bilgi sahibi olmayı da sağladı.

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