Altın ve para piyasaları uzmanı Memiş, yatırım araçlarındaki eğilimleri analiz etti ve geleceğe yönelik öngörülerini paylaştı. Elinde dolar bulunduran bireylerin dikkatli olmasının önemini vurguladı. Memiş, "Daha önce dolar endeksinin düşebileceğinden bahsetmiştim. Borsa önemli bir ralli yaşarken, özellikle 22 Haziran'dan bu yana takipçilerime sürekli olarak fonlarının yüzde 50'sini tutmalarını tavsiye ettim. Ben şahsen gayrimenkule, özellikle de 1+1 mülklere yatırım yapmayı tercih ettim, çünkü kira geliri benim için daha değerli." dedi.

Ayrıca Memiş, önemli düşüşler ve teknik düzeltmeler olmadığı sürece Borsa İstanbul'a girme konusundaki isteksizliğinin altını çizdi. Riskleri azaltmak için piyasanın 7.000 ve 6.950 seviyelerinin altına düşmesinin önemini vurguladı. İşte İslam Memiş’in önemli açıklamalarının detayları.

ÇOK DÜŞÜK GÖRÜNÜYOR

İslam Memiş Borsa ile alakalı şu açıklamayı yaptı: “Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Borsa İstanbul 100 Endeksi yüzde 195 gibi etkileyici bir getiri ile tüm yatırımcıları cezbetti. Seçimlerden önce, diyelim ki 1 Ocak'ta yaklaşık yüzde 29,5 yabancı yatırımcımız vardı. Ancak seçimlerden önce bu rakam yüzde 27 civarına düştü. Seçimlerin ardından yabancı yatırımcı sayısı yüzde 31'e yükseldi. Ancak beni endişelendiren ve daha temkinli bir yaklaşım benimsemeye sevk eden husus, daha önce yüzde 65 civarında yabancı yatırımcıya sahip olmamızdır.

Seçimlerin sonuçlanmasına ve siyasi istikrarın sağlanmasına rağmen, borsanın mevcut yüzde 31'lik yabancı yatırımcı sayısı bana endişe verici derecede düşük görünüyor.”

GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

Altın hakkında konuşan Memiş, “Şu anda ekranlarda gram altının fiyatını 1667 lira olarak gözlemleyebilirsiniz, bu da yüzde 1'lik bir artışı ifade ediyor. Dikkatimizi serbest piyasaya yöneltmemiz bizim için çok önemli. Şu anda gram altın fiyatı 1700-1710 lira arasında dalgalanıyor. Bu olumlu seyir ons altın fiyatı tarafından da destekleniyor.

Merkez Bankası'nın agresif faiz artırımının ardından geçici bir düşüş yaşandı. Ancak gram altının 1700 liranın altına inmesinin kalıcı bir durum olmadığını vurgulamak istiyorum. Aksine elinde Türk lirası veya döviz bulunduran ve altına yatırım yapmak isteyen bireyler için bir fırsat sunuyor.” dedi.