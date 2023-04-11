İslam Memiş baklayı ağzından çıkardı! Altın fiyatlarıyla ilgili ilk kez bunu söyledi! Bin pişman olmayın

Bin pişman olmayın... İslam Memiş baklayı ağzından çıkardı! Altın fiyatlarıyla ilgili ilk kez bunu söyledi! Amerika, pandemi dönemindeki kararları nedeniyle son yılların en yüksek enflasyonunu gördü. Enflasyondaki yükselmeler sonrasında gözler Amerika Birleşik Devletlerinin Merkez Bankası’na çevrildi. FED’in faiz kararı piyasaları derinden etkiledi. FED kararıyla birlikte ons altın son 3 haftanın en düşük noktasına geriledi. FED’in faiz artırımı yapacağı yönünde haberlerin yayılması altın fiyatlarında ciddi olumsuzlukların yaşanmasına neden olmuştu. Altın fiyatlarının düşmesi uluslararası piyasaları etkiledi.

Ekonomist İslam Memiş, son zamanlarda yaşanan altın fiyatlarındaki dalgalanmalar hakkında bir video paylaştı. Ons altın fiyatının son 13 ayın zirvesine yerleştiğini belirten Memiş, 2 bin 350 dolar seviyesinin üzerinde ataklar görülebileceğini ifade etti. Yaz aylarında en kötü olasılıkla 2 bin 350 doların kaçınılmaz rakamlar olduğunu belirten uzman isim, her düşüşün bir alım fırsatına dönüşebileceğini vurguladı.

Ons altın fiyatında 1960 ile 1930 doların destek olduğunu söyleyen Memiş, son 2 haftadır devam eden yükselişlerin sağlıksız olduğunu ve düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti. Yeni altın yatırımı yapacaklara uyarıda bulunan uzman isim, sürü psikolojisiyle hareket edilmemesi gerektiğini ve fiyatların yükseldiği zamanlarda "bende alsaydım" düşüncesine kapılmamaları gerektiğini ifade etti.

Ons altın fiyatının 2 bin 350 dolar seviyesine yükselmesi durumunda gram altın fiyatlarının 1.600 TL ile 1.700 TL seviyelerine kadar çıkabileceğini düşünen Memiş, elinde altını olan yatırımcıları satmamaları konusunda uyardı. Altınlarını satanların yerine koyamayacaklarını ve zarar edebileceklerini belirten ekonomist İslam Memiş, yatırımcıları alım fırsatlarını değerlendirmeye ve ellerindeki altınları satmamaya çağırdı.

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