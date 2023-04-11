Altın fiyatları ters köşe yapacak! 2023 yıl sonu tahmini, 90 gün sonra altın fiyatları kaç para olacak?

2023 yıl sonu tahmini, 90 gün sonra altın fiyatları kaç para olacak? Altın fiyatları ters köşe yapacak! Yatırım aracı olarak altını tercih edenlerden misiniz? O zaman haberimizi sizi yakından ilgilendiriyor. JP Morgan, yakın zamanda ons altının fiyatının düşeceğine dair tahminlerde bulunmuştu. Morgan’ın tahminlerinin ne olduğu ve bu tahminlerin FED kararları ile ilgili durumu nedir gibi konular merak edilmeye başlandı. FED faiz kararını açıklamasıyla birlikte altın fiyatları alt üst oldu. İşte detaylar

3 Ay Sonra Altın Fiyatlarında Büyük Çöküş mü Yaşanacak?

Ünlü yatırım bankası JP Morgan, altında büyük bir çöküşün yaşanacağına dair raporlarını açıkladı. JP Morgan analistleri tarafından yapılan analizler, neticesinde altının FED kararlarının baskısına dayanamayacağı üzerine yoğunlaşmakta. Analistlere 3 ay sonra altının fiyatlarının ne olacağı sorusu sorulduğunda alınan cevap; 1765 Dolar seviyelerinde olacağıdır. LP Morgan’a göre altın fiyatları yeni yılda da düşmeye devam edecek. Yeni yılda ons altının fiyatlarının da gerileyeceğine dair yorumlarda bulunuyor.

Güne düşüşle başlayan ons altın 1793 seviyelerinde işlem gördü. Gram altının fiyatı ülkemiz piyasalarında düşüşle güne başladı. Gram altındaki düşüş doğal olarak çeyrek altına ve diğer versiyonlarına da yansıdı. JP Morgan analistlerinin yaptığı yorumlar, altın yatırımcısını gelecek zamanlarda iyi şeylerin beklemediğini gösteriyor. Ama altın her zaman için uzun süreli bir yatırım aracı olarak görülür. Yapılan yorumların ne kadarın gerçekleşeceği zamanla belli olacak. Görünen o ki altının 3 ay ve sonrasındaki seyrini FED’in kararları ve dünyadaki gelişmeler belirleyecek.

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