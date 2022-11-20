İslam Memiş altının kaç para olacağını açıkladı! 10 gün sonra...! 1 gram bile altınınız varsa bakın!

10 gün sonra...! İslam Memiş altının kaç para olacağını açıkladı! 1 gram bile altınınız varsa bakın! Türkiye son küresel krizden payını almaya devam ediyor. Durum her geçen gün daha da vahimleşmektedir. Halk gündelik telaşlar içinde tenceresini kaynatmaya çalışmaktadır. Mutfaklar yangın yerine dönmüştür. Yakıtından suyuna, tuzuna kadar her şey zam görmüştür. Bu zamlar yaşanırken ekonominin yavaş yavaş iyiye gitmesi en çok istenen şey olmaya başladı.

Gram Altın 1600 Ne Zaman Olur?

Durum onu göstermektedir ki altının yükselişi şu sebepler ile devam edecek. Birinci sebep her savaş döneminde, ülkeden sermaye çıkarmanın en kolay yolu altın olmaktadır.

Rus oligarkların yurtdışındaki sarraflara sermaye transferi ile Rusya’daki varlıklarını dış ülkelere kendilerinden önce altın olarak taşıdıkları düşünülmektedir. Dünyada birbiri ardına gelen sıcak savaşlar hep altında bu alıma sebep olacaktır.

Dolayısı ile altın da tahmin edilenden daha yüksek yerlere çıkması olası. Görünen köy kılavuz istememektedir. Sermayesini altın ya da para birimlerine yatıran kâh kazanacak kâh kaybedecektir. İyi bir portföyü olan durumdan başa baş kurtulacaktır. Ancak sade dünya insanları zararın ceremesini çekecektir.

İslam Memiş altının kaç para olacağını açıkladı!

ONS altının değeri hakkında yorum yapan İslam Memiş, “Teknik olarak takip ettiğimiz seviye 1730-1780 dolar aralığı” dedi. İslam Memiş, “1730 aşağı kırılmadıkça problem yok, 1780 de yukarı yönlü kırılmadıkça yükseliş başladı diyemiyoruz. 1780'i direnç takip edip yeni zirveleri konuşuyor olacağız” şeklinde açıklama yaptı. Gram altının önümüzdeki günlerde çıkabileceği seviyeler hakkında öngörüsünü paylaşan Memiş, "Gram altın TL ekranlarda 1051 seviyesinde. 1050-1070 aralığında geziniyor. Kritik direnç 1090 lira. 1060 lira seviyesi kırıldı, orada takıldı. Bir sonraki ataklarda 1090 seviyesini göreceğiz. Ondan sonra 1100'lü rakamları rahat rahat konuşmaya başlayacağız” dedi. GRAM ALTIN FİYATLARI - Alış fiyatı: 1049 TL

- Satış fiyatı: 1063 TL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI - Yeni çeyrek alış fiyatı: 1.692 TL

- Yeni çeyrek satış fiyatı: 1.736 TL

- Eski çeyrek alış fiyatı: 1.692 TL

- Eski çeyrek satış fiyatı: 1.727 TL YARIM ALTIN FİYATLARI - Yeni yarım alış fiyatı: 3.385 TL

- Yeni yarım satış fiyatı: 3.473 TL

- Eski yarım alış fiyatı: 3.385 TL

- Eski yarım satış fiyatı: 3.4755 TL 242 bin TL faizsiz konut kredisi! SGK’dan belge getiren Ziraat Bankası’ndan parasını alıyor! TAM ALTIN FİYATLARI - Yeni tam alış fiyatı: 6.769 TL

- Eski tam satış fiyatı: 6.922 TL

- Eski tam alış fiyatı: 6.769 TL

- Eski tam satış fiyatı: 6899 TL

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