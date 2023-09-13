Altın fiyatlarındaki dalgalanma ve düşüşe ilişkin artan endişelerin ortasında İslam Memiş, yeni tahminiyle yatırımcılar arasında heyecan yaratmayı başardı. Yatırımcılar beş yıllık altın tahminlerine ilişkin araştırmaları titizlikle sürdürürken Memiş, kısa süre önce açıklanan Orta Vadeli Program'a dayalı bir gram altın tahmini sunmak üzere bir adım öne çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan bu program, sadece dolar kuru tahminini değil, altın fiyatlarına ilişkin titiz bir hesaplamayı da içeriyor. Memiş'in uzmanlığı ve analizleri bir kez daha yatırımcıların dikkatini çekti ve altın piyasasını çevreleyen belirsizliğin ortasında onlara bir umut ışığı sundu. İşte İslam Memiş'in 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılları için tahmin ettiği gram altın fiyatları…

5 YILDA ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yaptığı açıklamada gelecek trendlerine ilişkin görüşlerini paylaştı. Memiş açıklamasında “MTP'ye (Market Trend Projection) göre doların ortalama değerinin 2024 yılında 36,80 dolar, 2025 yılında 43,90 dolar, 2026 yılında ise 47,80 dolar olması bekleniyor. Ancak ben bu değerin daha da yüksek seviyelere ulaşacağına inanıyorum.

Sonuç olarak gram altın fiyatının 2024 yılında 2.500 lira, 2025 yılında 3.000 lira, 2026 yılında ise 3.500 lira civarında olması öngörülüyor. Bu rakamlar sürpriz olmamalıdır. Mevcut koşullara bağlı olarak fiyatların bu seviyelerin üzerine çıkması da mümkün.” dedi.

3 YIL İÇİN BAŞKA BİR TAHMİN

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Ceyhun Yavaş, Orta Vadeli Program'a (OVP) göre dolar kurunun 2023 yılından 2026 yılı sonuna kadar sırasıyla 23,88 TL, 36,78 TL, 43,93 TL ve 47,79 TL olacağının öngörüldüğünü belirtti. Yavaş, gram altının fiyatlanmasında ABD Merkez Bankası (Fed) politikalarının önemli etkisi olduğunu da vurguladı.

Ancak Yavaş, Fed'in etkisini dışarıda bırakıp ons altını 1924 dolardan hesaplarsak, gram altın fiyatlarının potansiyel olarak sırasıyla 1601 TL, 2275 TL, 2720 TL ve 2956 TL'ye ulaşabileceğine dikkat çekti.