Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin son açıklamasının ardından altın fiyatları daha önce görülmemiş bir düşüş yaşadı. Yatırımcılar altın fiyatlarının geleceği hakkında endişeli spekülasyonlar yaparken İslam Memiş'ten önemli bir açıklama geldi. İşte detaylar.

Merkez Bankası'nın geçen hafta açıkladığı faiz kararı piyasalarda şok etkisi yarattı. Belirsizlik tüm yatırımcıları sarmışken, bu düşüşün devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Bu nedenle, potansiyel yatırım fırsatlarını yakından takip eden birçok kişi uzman görüşlerine başvuruyor. Bu konuda bir uyarıda bulunan İslam Memiş, altının yakın zamanda yükselişe geçeceğini iddia etti ve bunun, uygun fiyatlarla altın satın almak isteyenler için son fırsat olabileceğini vurguladı. Şimdi bu önemli açıklamaların ayrıntılarına girelim.

BAŞKA FIRSAT OLMAYACAK

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın son faiz kararının ardından piyasaya ilişkin kapsamlı bir analiz yaptı. Altın fiyatlarının düşüşe geçmesiyle birlikte altın yatırımcılarına bir uyarıda bulunan Memiş, bunun harekete geçmek için son fırsat olabileceğini vurguladı. Memiş ayrıca, ABD Merkez Bankası Başkanı Powell'ın Cuma günü yaptığı açıklamaların önemine dikkat çekerek, bu gelişmelerin beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini ve fiyatlarda dalgalanmalara yol açtığını belirtti.

Memiş, geçtiğimiz ay açıklanan faiz kararı ışığında altın fiyatlarının uzun vadeli bir düşüş trendine girdiğini ve rakamların 1890 kritik direnç seviyesinin altına gerilediğini dile getirdi. Memiş, bu haftadan itibaren düşüş hızında bir yavaşlama beklendiğini önümüzdeki günlerde durumun hızla kötüleşebileceği uyarısında bulundu. Ağustos sonuna dikkat çeken Memiş, ons tarafında atakların artabileceğini ve fiyatların 1950'nin üzerine çıkabileceğini belirtiyor.

PİYASALARDA RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Piyasalara ilişkin analizlerini sürdüren İslam Memiş, "Zamanı geldi" diyerek önemli bir açıklama yaptı. Piyasa durumunun artık tersine dönmeye hazır olduğunu vurgulayan uzman isim, dolar endeksinde düşüş yaşanabilirken, altın ve avroda büyüme için yeni fırsatlar doğacağını öngördü. Memiş, doların daha da düşeceğine ve altın ile avronun değer kazanma potansiyeline olan inancını gerekçe göstererek, yakın zamanda 4000 dolarlık birikimini dolardan altına kaydırdığını ifade etti.