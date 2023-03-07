İŞKUR’dan müjdeli haber geldi! ilkokul mezunu 11.500 TL maaşla çalışacak personel aranıyor! İşte başvuru şartları…

İŞKUR aracılığı ile kamu ve özel kurumlar personel alımı yapmaya devam ediyor. Birçok insanın istihdam edilmesine aracı olan İŞKUR'da açılan iş ilanları her gün yenileniyor. 2023 şubat-mart dönemi itibarıyla İŞKUR, 18 bin 208 personel alımı yapılacağını açıkladı.

İlkokul Mezunları İş Sahibi

İlkokul mezunu olan vatandaşlar İŞKUR sayesinde iş sahibi oluyorlar. İŞKUR web sitesine gelen iş olanakları sayesinde kendilerine uygun işleri seçebiliyorlar. Firmalar ilanlarının altına iletişim bilgilerini de eklemektedir. Çalışmak istediğiniz firma ile hızlıdan iletişime geçip aklınıza takılan soruları sorup öğrenebilirsiniz.

Başvuru Şartları

Genel olarak, İŞKUR ilkokul mezunu personel alımları için aşağıdaki şartları arar:

· Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

· 18 yaşını doldurmuş olmak,

· İlgili pozisyon için aranan nitelikleri taşımak,

· Sabıka kaydı bulunmamak,

· Askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya muaf olmak,

· T.C. kimlik numarasına sahip olmak.

İŞKUR'un ilkokul mezunu personel alımlarına başvurabilmek için belirli bir iş tecrübesi gerekmeyebilir, ancak ilgili pozisyona göre farklı şartlar aranabilir. İŞKUR'un ilkokul mezunu başvuru şartları, ilanlar yayınlandığında detaylı bir şekilde belirtilir. Her ay yeni iş ilanları İŞKUR’un web sitesinde yayınlanmaktadır. Eğer iş arıyorsanız İŞKUR sitesini sık sık takip etmenizi öneririz.

Başvuru süreci için ilkokul mezunu adayların İŞKUR'un web sitesindeki ilanlara başvurmaları gerekmektedir. İş ilanı sayfasında yer alan başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilirsiniz. Başvuru aşamasında, ilanlarda belirtilen belgelerin tamamını hazırlamanız gerekir.

Beden İşçisi (Genel)

Özel / Daimi

5 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: İSTANBUL / AVCILAR) 00007325861

7.03.2023

Aşçı

Özel / Daimi

1 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY) 00007326484

7.03.2023

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)(Oto Fren Bakım-Onarımcısı)

Özel / Daimi

1 Açık Pozisyon İlçe Geneli Başvuru

(Çalışma Yeri: BURSA / GEMLİK) 00007327488

7.03.2023

İŞKUR Başvuru Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

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