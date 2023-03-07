Tarım Kredi Markette gel de alma indirimi! Yumurta, şeker, çay, ayçiçek yağı ucuzun ucuzu fiyatlarla satışa çıktı

Ülkemizin en ucuz marketleri arasındaki Tarım Kredi Kooperatif marketleri bütün şubelerinde geçerli olmak üzere dev indirime imza attı. Yeni ürün fiyat listesini paylaşan market zincirlerinin kampanyasının ay sonuna kadar geçerli olacağı aktarıldı. Özellikle temel tüketim maddelerinde yapılan indirimler vatandaşın yüzünü güldürdü. Öne çıkan indirimler arasında yumurta, şeker, yağ bulunuyor.

İşte İndirimli O Ürünler

Üreticiden vatandaşa hizmetiyle yola çıkan Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin ilk şubesi 2017 yılında açılmıştı. Kısa sürede 81 ilimizin tamamında hizmet vermeye devam eden market zincirlerinin geçtiğimiz günlerde başlattığı indirim kampanyası tüketicileri sevindirdi. İşte indirimiyle göz dolduran o ürünler!

ü 30'lu yumurta çeşitleri 57,90 TL

ü Tarım Kredi Kooperatif 5 litrelik Ayçiçek yağı 135 TL

ü Çaykur Rize turist çayı 500 gram 39,90 TL

ü Çaykur Rize turist siyah çay 500 gram 39,90 TL

ü TK demlik poşet siyah çay 48 Adet 17,50 TL

ü Tarım Kredi Birlik Buğday unu 1000 gram 12,90 TL

ü TK süzme çiçek balı 850 gram 84,90 TL

ü E.S.K. Tavuk Sarma kg 44 TL

ü E.S.K. Gövde Tavuk kg 32 TL

ü Aynes Tost Peyniri 1000 g 116,90 TL

ü TK Satır Köfte 400 g 54,90 TL

Tarım Kredi marketlerinin indirim kampanyasında yer alan ürünler oldukça fazladır. Tüm ürünler hakkında bilgi alabilmek adına size en yakın Tarım Kredi Kooperatif marketini ziyaret edebilirsiniz. Burada bulunan birçok ürünü satın alarak alışverişinizi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca bu alışverişten çok karlı çıkmanız da mümkün olacaktır.

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