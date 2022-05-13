İŞKUR'dan Ev Hanımları İçin Güzel Haber! Aylık Olarak En Az 4000 TL Maaş Elde Edebilirsiniz!

İŞKUR’dan ev hanımlarına özel güzel bir haber geldi. Aylık olarak oturduğunuz yerden 4 bin lira kazanma fırsatı. Enflasyon oranlarının sürekli olarak yukarı yönlü hareket etmesinin sonucu artan hayat pahalılığının yanı sıra ortaya çıkan işsizlik sorunu gündemde olan konular arasında yer alıyor. İŞKUR pandemi sonrası oluşan bu kötümser havayı iyileştirmek adına, olumsuz yönde etkilenen vatandaşlara iş avantajları sağlıyor. Artık evden çıkmadan çalışmak isteyen vatandaşlara evde iş imkânı sunuyor. Bu sayede ev hanımları aile bütçesine destek sağlıyor.

Evde İş İlanları ile İlgili Detaylar…

Ülkemizde bireylere iş imkânı sağlayan İŞKUR, evde çalışma imkânı sunuyor. Evde çalışmak isteyen ev hanımlarına yönelik büyür bir kampanya başlatıyor. Herhangi bir yere bağlı kalmadan, mesai koşullarının olmadığı bir ortamda çalışmak isteyen kişilere kolaylık sağlıyor. Oturdukları yerden para kazanma imkânı sunan İŞKUR, evde iş ilanlarında sermayeye de gerek kalmıyor. Artık günümüzde birçok firma ile üretici ürünlerinin paketlenmesi için dışarı iş veriyor. Bunun asıl amacı ise üretim maliyetlerini düşürmek. Bu nedenle firmalar tarafından üretimi yapılmış olan ürünlerin paketlenmesi için dışarıya iş verilmesi yaygın olarak uygulanmakta. Bu sayede evde paketleme işi yapmak isteyen ev hanımlarına da iş imkânı sağlanmış olur.

Evde Paketleme İşi Nasıl Gerçekleşiyor?

İŞKUR tarafından uygulamaya koyulan evde iş ilanlarında genel olarak evde iş ibaresi mevcut olmakta. İş ilanlarına bakıldığında nitelik olarak evde iş ilanı olarak anlaşılması gerekir. İş ilanları konusunda kurum özellikle paketleme işlerinin daha ön planda olduğu imajını veriyor. İŞKUR tarafından uygulanacak olan evde paketleme işi, iş ilanları ile firmaların bulunduğu bölgelerdeki evlerde paketleme yapmayı tercih eden vatandaşlara ulaştırıyor. Evlerinden çıkmadan bu ilanlar ile başvuru yapılarak evde paketleme işi yapılarak kazanç elde edilebilir. Aylık olarak ortalama 4 bin liraya yakın bir kazanç elde edilmesi ile aile bütçesine destek verebilirsiniz.