İŞKUR Ücret Değişikliğine Karar Verdi! Bu Yaş Aralığındaki Vatandaşlara 10 Bin TL Ödeme Fırsatı

Ülkemizde faaliyet gösteren kurumlardan biri olan Türkiye İş Kurumu(İŞKUR), iş arayışında bulunan tüm herkes tarafından tercih edilen kurumların başında yer alıyor.

İŞKUR, yalnızca iş arayan vatandaşlar için değil aynı zamanda iş hayatında farklı konumlarda faaliyet göstermek isteyen kişilerin de başvuru yapabilecekleri bir kurumdur.

Bu sebeple İŞKUR mesleki eğitim hususunda uygulamaya aldığı kurslardan yararlanmak isteyen kişilere de cep harclığı avantajı sunmaktadır. Konu ile ilgili ayrıntıları sizler

için haberimizde derledik. Peki İŞKUR kurs başvurusu nasıl yapılır? Cep harçlığı nasıl alınır? Cep harçlığı ne kadar? İşte detaylar sizler için haberimizde...

İŞKUR Cep Harçlığı Nedir?

İŞKUR tarafından belirlenen koşulları yerine getiren kişilerin kurslara katılım sağlayarak cep harçlığı elde etmeleri mümkün. Konuya yönelik merak edilen durumlar gündeme

gelmeye başladı. Kurum tarafından uygulamaya konulan kurslar, ülkemizin içerisinde bulunduğu duruma göre kişilerin istihdam edilme hususunda pek çok vatandaşa kapı aralamış ve yeni imkanlar sağlamış olacak.

Kurum tarafından kişilere sağlanan bu uygulama ile ödemeler, engelli aylığı, yetim ve dul maaşı gibi pek çok farklı şekilde vatandaşların katılım sağlayabileceği faaliyetler

şeklinde işleyecek. İŞKUR tarafından belli vatandaşlara gerçekleştirilen bu ödemeler, dul ve yetim maaşı, engelli aylıkları gibi sosyal destek ödemesinden sağlanacak bir

uygulama olarak işlemektedir.

Cep Harçlığından Faydalanmak İçin Koşullar Neler?

İŞKUR tarafından belirli tutarlarda vatandaşlara cep harçlığı ödemesi gerçekleştirilecek. Kurum tarafından düzenlenen kurslara katılım sağlamak isteyen vatandaşlar, günlük

olarak cep harçlıklarını almaya bununla birlikte meslek sahibi olmaya da hak kazanacaklar.

Olumlu yönde istihdama etkisi olan bu uygulama, mesleki eğitim kursları adıyla

meslek sahibi yapmanın beraberinde iş sahibi olmalarına da imkan tanıyor.

Cep harçlığı almak için vatandaşların bazı şartları sağlıyor olmaları gerekmektedir. İş ile meslek danışmanlığı hizmetlerinden yararanmak gerekmektedir. Aynı zamanda emekli olmak,

15 yaşını tamamlamak, kursu tamamlamak gerekmektedir. Mesleki gerekliliklere uygun bulunan tüm özel koşulların da sağlanıyor olması talep ediliyor. Cep harçlığından faydalanacak kişinin İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmasına da dikkat ediliyor. Bu koşulları sağlayan vatandaşlar İŞKUR tarafından sağlanan cep harçlığından faydalanabilecek.