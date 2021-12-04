İŞKUR Son Dakika Açıkladı, İşsiz Kalan, İş Bulamayan Kişilere 3000 TL Ödeme Yapılacak

İŞKUR MÜJDEYİ VERDİ! İŞSİZ VATANDAŞLARA 3 BİN TL DESTEK VERİLECEK! İŞKUR tarafından işsiz vatandaşlara müjdeli haber geldi. İşkur’a dilekçe ile başvuru yapan işsiz vatandaşlarımıza 3 BİN TL ödeme yapılacağını resmi internet sayfalarından son dakika haberi olarak duyurdu…

İşsizliğin ülkemiz de en büyük ve ana problemlerden olması ve içinde bulunduğumuz maddi zorlukların da yanı sıra Korona Virüs Salgınıyla da aile bireyleri başta olmak üzere, gençlerimizin de işsizlik ortak dertten muzdarip olmasına sebep oldu. Kendi rızaları dışında mesai harcadıkları işyerlerinden ayrılmak zorunda kalan ve yeni bir çalışma ortamına girene kadar İŞKUR tarafından işsizlik ödeneği alınabiliyor ve sigortaları da bu zaman zarfında ödemesi de yapılıyor.

İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞINI KİMLER NASIL ALABİLİR?

İŞKUR kanalıyla alınacak işsizlik ödeneğini almak için gerekli koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. İlk etapta çalışanın işyerinden kendi rızası dışında işsiz kalması gerekmektedir. Kendi rızanız olmadan işinize son verilmesi durumunda, işinize son verilen iş yerinde en az 4 ay kesintisiz olarak SGK priminizin ödenerek çalışmış olmanız şartı aranmaktadır. Bu şartlara uygunsanız İŞKUR size işsizlik ödeneğini PTT aracılığıyla her ayın 15’inde adınıza otomatik olarak yatıracaktır. Fakat işyerinizden kendi isteğiniz olsun ya da olmasın istifa etmiş ya da ettirilmiş olun İŞKUR size işsizlik ödeneği hakkını tanımayacaktır.

İŞKUR İŞSİZLİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU

İŞKUR işsizlik ödeneğine başvuru yapacak olan vatandaşlarımız, İŞKUR Müdürlüklerine bizzat müracaat ederek gerekli formları doldurarak başvuru yapabilirler. Ayrıca www.iskur.gov.tr web sitesi üzerinden de başvuru yapılabilmektedir. İş akdine son verildikten sonra 1 ay içerisinde İŞKUR İŞSİZLİK ÖDENEĞİ için başvuru yapılması gereklidir. Aksi takdir de zaman aşımı sebebiyle ödenekten yararlanamazsınız.

İŞKUR İŞSİZLİK ÖDENEĞİ OLANAKLARI

İşsizlik ödeneğinde yalnızca maaş imkanı bulunmuyor, İŞKUR başvurusunu kabul ettiği kişilere; işsizlik ödeneği, yeni iş olanağı, SGK prim ödemesi ve meslek geliştirme, meslek edinme ve mesleki yetiştirme eğitimi ile de destek vermiş oluyor.*

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR ALINIR

İŞKUR gereken şartları sağlayan vatandaşlara işsizlik ödeneğini süreli olarak sunmaktadır. Ödeme planı ve hesaplama yöntemi de haberimizde detaylıca açıklanmıştır.

600 gün SGK’lı çalışan ve de işsizlik sigortası primini ödemiş olan sigortalı işsiz kişilere 180 günlük, 900 gün SGK’lı çalışan ve de işsizlik sigortası primini ödemiş olan sigortalı işsiz kişilere 240 günlük, 1080 gün SGK’lı çalışan ve de işsizlik sigortası primini ödemiş olan sigortalı işsiz kişilere 300 günlük olacak şekilde işsizlik maaş ödemesi yapılıyor.

İŞKUR İŞSİZLİK ÖDENEĞİ TUTARLARI

Son 4 ay asgari ücretle çalışmış olan kişiler 1.420,14 TL, Son 4 ay 4.100,00 TL maaş ile çalışmış kişiler 1.627,55 TL, Son 4 ay 7.500.00 TL maaş ile çalışan kişiler ise 2.840,28 TL olarak işsizlik ödeneği alıyor. Sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.