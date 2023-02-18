Bütün SSK'lı çalışanlar alabilir: PTT'den ihtiyaç kredisi başladı

Acil ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz PTT, ihtiyaç kredisi, sizleri uygun faizlerle kredi ödemeye devam etmektedir. Ptt yapmış olduğu, ihtiyaç kirvesi kampanyasında Aktif Bank ile birlikte birleşerek bu bankalar üzerinden kredi imkanı sağlamaktadır.

Ptt üzerinden de başvurularınızı gerçekleştirerek nakit kredi onayı alabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşların, müşterileri olmaları durumunda kredi ödemeleri hızlı bir şekilde verilmektedir.

Ptt, emekli kredisi kullanmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, işlemlerinizi gerçekleştirmek için başvurunuzu bankadan hemen gerçekleştirebilirsiniz.

Ptt, Emekli kredisi ve İhtiyaç Kredisi Kampanyası...

Ptt, sadece sigortalı olarak çalışan vatandaşları değil, emekli olan vatandaşlara da bu kampanyadan yararlanmaları için olanak sağlamaktadır.

Ptt üzerinden kredi başvurusu gerçekleştirmek isteyen tüm vatandaşların bankalardan, icralık ve avukatlık bir durumları olmaması durumunda kredi ödemelerini gerçekleştirmektedir.

İşyerlerinde sigortalı olarak çalışan tüm vatandaşlara kredi imkanı sağlayacak olan PTT, PTT şubelerine giderek başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere hemen aynı gün içinde sonuç verir ve Aktif Bank üzerinden kredi kullandırmaktadır. Aktif Bank, resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri SMS ilede verilmektedir. Sadece PTT şubelerine giderek değil, banka müşterisi olan tüm vatandaşlar SMS ile de ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT yazdıktan sonra boşluk bırakın ve kendi kimlik numaranızı ve yine PTT'ye kayıtlı olan cep telefonları numarası üzerinden gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olursunuz. Ptt yazıp boşluk bırakıp, kimlik numarasını 30 50 numarasına gönderen vatandaşlar, kredi başvurusunda bulunabiliyorlar ve ihtiyaç kredisi alabilmektedirler.