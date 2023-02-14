Prefabrik villanın yarısı devletten! Sadece 150.000 TL'ye villa sahibi olun!

Sadece 150 Bin TL'ye villa sahibi olun! Prefabrik villanın yarısı devletten! Son günlerin gündemi haline gelen prefabrik evler çok talep görmeye başlayınca bu konuda çok detaylı bilgilendirmeler yapılmaya başladı. Prefabrik ev yaptırmak isteyenler 2023 fiyatlarını merak ediyorlar. Yapılan araştırmalarda oldukça cazip koşullarda prefabrik villa yaptırmak mümkün oluyor. Sadece 150 bin TL ödeyerek villa sahibi olmanın yolu belli oldu. Bu konuda yapılan açıklamalar ve fiyat seçenekleri işte detaylarda….

Prefabrik Ev Yapımında Düşük Maliyetler

Türkiye'de ev sahibi olmak yüksek maliyet gerektiren bir iş haline geldi. Ev almak bazı koşulları bir araya getirerek hiç tahmin edilemeyecek fiyatlarla karşılaşmanıza sebep olabiliyor. Prefabrik evler ucuz yollu ev sahibi olmanın en açık yolu oldu. Bu yolu takip edenler ise çok düşük maliyetlerle ev yaptırabilme imkanı bulabiliyorlar. Özellikle prefabrik villa sahibi olmak isteyenler çok düşük maliyetlerle bunu yapabiliyorlar.

Prefabrik villaların prefabrik evlerden sadece model ve büyüklük olarak farkları vardır. Villa konseptinde inşa edilen bu prefabrik evler dubleks olarak yapılmaktadır. İki katlı villa imkanı sunan bu evlerin önünde havuz, bahçe yapılması da mümkün olabiliyor.

150 Bin Lira Prefabrik Ev Yardımı Nasıl Alınır?

Aile Bakanlığı tarafından sağlanan barınma yardımlarında internet sayfasından, "Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım yardımı, prefabrik ev yapım yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımı için ayni veya nakdi olarak yapılan yardımlardır." açıklamasında bulundu.

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