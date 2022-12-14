İŞKUR çifter çifter ödeme veriyor! İki programa başvuru yapın, 10.250 TL’niz hesabınıza yatsın!

10.250 TL’niz hesabınıza yatsın! İŞKUR çifter çifter ödeme veriyor! İki programa başvuru yapın... İŞKUR üzerinden başvuru yapılan personel ilanları oldukça fazla aranan ilanlar arasındadır. Bu ilanlara başvuru yaparak net maaş olarak 10.250 TL civarında maaş almanız mümkün kılınmaktadır. İstediğiniz şekilde ve pozisyonlarda olan ilanlara başvuru yapma hakkınız bulunmaktadır. Bu tip uygulamalarda maaş değişikliği gözlenebilmektedir.

Ayrıca İŞKUR giriş E-devlet üzerinden rahatlıkla yapılabilmektedir. E-devlet şifrenizi bilmeniz yeterli olacaktır. E-devlet’e giriş yaptıktan sonra İŞKUR sayfasına girerek dilediğiniz işe başvuru yapabilme şansınız bulunmaktadır.

Yapılan başvuru sonucunda olumlu ya da olumsuz şekilde dönüş olabilmektedir. Bu dönüş sonucunda başvurunuz eğer kabul görülürse işe başlayarak net olarak her ay maaşınız yatacaktır. Bu açıdan da oldukça kullanışlı ve herkesin iş bulabileceği bir uygulama olarak görülmektedir.

Yapılacak adımlar arasında bulunan bir başka adım ise CV kısmını doldurmak olacaktır. Daha önce çalıştığınız işler hakkında bilgiler vermeniz hangi pozisyonlarda çalıştığınız bildirilmelidir. Ayrıca işe uygun olup olmadığınız konusunda da bilgi vermeniz gerekmektedir.

İŞKUR iş arayan kişilere yaptığı bu destek sayesinde oldukça olumlu sonuçlar ile karşılaşmaktadır. Bu sayede işsizlik seviyesi en aza indirilmektedir. Yapılan işler oldukça uyumlu pozisyonlarda kişiye uygun şekilde verildiğinden dolayı sıkıntı çekilmeden rahatlıkla başlanabilme şansı olmaktadır.

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