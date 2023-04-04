KYK Yurtları Öğrencilere Açılıyor, Bakan Kasapoğlu Duyurdu!

KYK yurtları yaşanan depremler ardından deprem mağduru vatandaşların barınma ihtiyacını kullanmak üzere kullanıma açılmış ve üniversiteler bahar döneminde online eğitime geçiş yapmıştı. Nisan ayının gelmesi ile bu durumun yeniden değerlendirileceği açıklanmış ve üniversitelerde ara verilen eğitimin tekrardan başlayacağı ifade edilmişti. Hibrit eğitime geçirmesi sonrasında “Yurtlar açılacak mı, KYK yurtları ne zaman açılacak?” sorusu akıllarda yer edinen bir konu olmuştu. Bakan Kasapoğlu merak edilenleri yanıtladı ve KYK yurtları ile ilgili verilen kararı açıkladı.

KYK yurtlarının öğrencileri açılması hakkında alınan kararı duyuran Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu akıllarda yer edinen soruyu gündeme taşıdı. Oluşan talebe ve üniversitelerin planlamasına göre yüz yüze eğitime geçilen illerde GSB yurtlarının da aynı şekilde hizmet vermeye devam edeceği ifade edildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu yapmış olduğu açıklamalara göre KYK yurtlarının hem yüz yüze eğitime devam eden öğrencilere hem de depremzedelere hizmet vereceği yönünde bilgiler edinildi.

Kasapoğlu bakanlık yurtlarının deprem döneminde depremin ilk anı itibariyle milletin hizmetine sunulduğunu açıkladı. KYK yurtlarının deprem sebebiyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için milletin emrine amade kıldıklarını açıkladı. KYK yurtlarının birer lojistik merkezi olarak milyonlarca kap yemeğin pişirildiği ve bu yemeklerin dağıtıldığı mekanlar olarak hizmete açıldığı hatırlatıldı.

Üniversitelerin aldığı hibrit eğitim kararı doğrultusunda bir taraftan depremzede vatandaşlar ağırlanırken bir taraftan da KYK yurtlarının yüz yüze eğitime devam eden öğrencilere hizmet vereceği bilgisine ulaşıldı. Senato kararları ile dün itibariyle üniversitelerin hem online eğitim hem yüz yüze eğitim hibrit olarak yeni bir sürece başladığı ifade edildi. Yeni bir sürecin başladığını ifade eden Kasapoğlu üniversitelerin aldıkları kararlar doğrultusunda yurtların tekrar planlamasının yapıldığını açıkladı.