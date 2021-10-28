IŞİD, Altı Ay İçinde ABD'ye Saldırabilir

Üst düzey bir Pentagon yetkilisi, istihbarat girdilerine atıfta bulunarak Kongre'ye verdiği demeçte, Afganistan'daki IŞİD'in önümüzdeki altı ay içinde ABD'ye saldırma kabiliyetine sahip olabileceğini söyledi.

Savunma Politikaları Müsteşarı Colin Kahl, Salı günü Senato Silahlı Hizmetler Komitesi huzurunda verdiği ifadede, ABD'nin IŞİD-K'nın "bu yeteneği altı ila 12 ay arasında bir yerde üretebileceğini" görebileceğini söyledi.

IŞİD-K olarak adlandırılan İslam Devleti Horasan Eyaleti, terör örgütünün Afganistan'da yaygın olan doğu kanadıdır.

Kahl, Taliban'ın IŞİD'le etkili bir şekilde savaşma yeteneğine sahip olup olmadığının hala belirsiz olduğunu söyledi. “Taliban ve IŞİD-K'nin can düşmanları olduğu bizim değerlendirmemiz. Dolayısıyla Taliban, IŞİD-K'nin peşine düşmek için oldukça motive. Bence bunu yapma yetenekleri belirlenmeli” dedi. Yetkili, Afganistan'daki IŞİD'in “birkaç bin kişilik” bir savaşçıya sahip olduğunu öne sürdü.

ABD'nin Ağustos ayında Afganistan'dan askerlerini çekmesinin ardından, Taliban ile yirmi yıl süren savaşını sona erdiren IŞİD-K, ülkeye yönelik saldırılarını yeniledi. Terör örgütü hem Taliban'ı hem de ABD'yi düşmanları olarak görüyor ve 26 Ağustos'ta Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın dışında en az 170 Afgan uyruklu ve 13 ABD askerini öldüren patlamalardan sorumluydu.

Örgüt, Afganistan'da İslam'ın azınlık Şii mezhebini hedef almasıyla biliniyor. Örgütle bağlantılı intihar bombacıları da bu ay iki Şii camisine saldırarak en az 90 ibadetçiyi öldürdü. ABD, Afganistan'da bulunduğu süre boyunca Taliban ile savaştı ve hem IŞİD'e hem de El Kaide'ye saldırdı.

Kahl, Afganistan'daki El Kaide'nin Taliban ile bağları göz önüne alındığında daha karmaşık bir sorun oluşturduğunu öne sürdü. El Kaide'nin Afganistan dışında ve ABD'ye karşı saldırı gerçekleştirme kapasitesini yenilemesinin "bir veya iki yıl" alabileceğini de sözlerine ekledi.

Eylül ayının başlarında, genelkurmay başkanı General Mark Milley, Afganistan'dan gelen terör tehdidinin şu anda 11 Eylül 2001'dekinden daha düşük olduğunu söylemişti, ancak IŞİD-K veya El Kaide'nin nispeten kısa bir süre içinde yeniden kurulabileceğini de sözlerine ekledi.

Kahl, "Havayollarını açık tutmak için Pakistan ile görüşme halindeyiz" dedi. ABD'nin şimdi Afganistan üzerinde insansız hava araçları uçurmak için ülkenin hava sahasını kullandığı bildiriliyor. Ancak Kahl, ABD'nin Afganistan'ın komşu ülkelerinin hiçbiriyle terörle mücadele çabaları için asker barındırma konusunda herhangi bir anlaşmasının olmadığını da sözlerine ekledi.