Keşmirli Öğrencilere Terörle Mücadele Suçlaması

Jammu ve Keşmir federal topraklarındaki polis, Pakistan takımının bir kriket maçında Hindistan'a karşı kazandığı zaferi kutladığı iddia edilen bir tıp fakültesinin öğrencilerine karşı acımasız bir terörle mücadele yasası uyarınca Pazartesi günü dava kaydetti.

Devlet Tıp Koleji (GMC) ve Sher-i-Kashmir Tıp Bilimleri Enstitüsü öğrencileri, iç güvenliği güçlendirmeyi amaçlayan, ancak genellikle siyasi muhalefeti kısmak için kullanılan bir terörle mücadele yasası olan Yasadışı Faaliyetler (Önleme) Yasası'nın bölümleri altında tutuldu.

Tıp fakültelerinin pansiyon müdürleri ve yöneticileri de Keşmir polisi tarafından rezerve edildi.

Keşmir, her iki ülkenin de bölgenin kendilerine ait olduğunu iddia ettiği, ancak yalnızca bir kısmını kontrol ettiği Hindistan ve Pakistan arasında on yıllardır süren bir anlaşmazlığın merkezinde yer alıyor. Şu ana kadar polise şikayette bulunan hiçbir öğrencinin adı geçmedi ve herhangi bir tutuklama yapılmadı.

Hindistan'ın Dubai'deki T20 Dünya Kupası'nın açılış maçında Pakistan'a karşı küçük düşürücü bir yenilgiye uğramasının ardından Hindistan'daki Müslümanlar, radikal Hindu grupları tarafından hedef alındı.

Vakalar, Pakistan'ın zaferini kutlayan öğrencilerin sözde videolarının sosyal medyada viral hale gelmesinden sonra kaydedildi. Videolar, öğrenciler hakkında işlem yapılmasını talep eden ve onları Hindistan'a sadakatsizlikle suçlayan sağcı gruplar tarafından eleştirildi.

Hindu, şikayette "MBBS ve diğer dereceleri takip eden öğrencilerin sloganlar attığını ve havai fişek patlattığını" ve "ağlayıp dans ettiklerini" belirtti.

Benzer şekilde, Keşmir'in Samba bölgesinde de komşu ülkenin zaferini kutlayan bir grubun görüntülerinin ortaya çıkmasıyla altı kişi gözaltına alındı.

Kısıtlama, İçişleri Bakanı Amit Shah'ın, bölgeye yarı özerk bir statü kazandıran 370. Maddenin yürürlükten kaldırılmasından bu yana ilk kez Himalaya bölgesine yaptığı üç günlük ziyaret sırasında geldi. Ağustos 2019'da Jammu ve Keşmir eyaleti iki federal bölgeye ayrıldı.

Eski Jammu ve Keşmir başbakanı Mehbooba Mufti, polisin eylemini kınayarak, bir tweet'te şunları söyledi: "Eğitimli gençlerin neden Pakistan ile özdeşleşmeyi tercih ettiğini anlamaya çalışmak yerine, GOI (Hindistan hükümeti) intikamcı eylemlere başvuruyor. Bu tür adımlar onları daha da yabancılaştıracak. "

Pakistan'ın zaferinden birkaç dakika sonra, Keşmir'den birkaç öğrenci, Pencap'taki bir mühendislik kolejinde diğer Hintli öğrenciler tarafından saldırıya uğradı. “Odamıza girdiler, ışıkları kapattılar ve bizi dövdüler. Bir öğrenci AFP'ye isminin açıklanmasını istemediğini söyledi.

Hintli Müslüman oyuncu Mohammed Shami, sosyal medya üzerinden acımasız ve bağnaz bir saldırıyla karşılaştı ve maçı atmakla suçlandı. Troller oyuncuyu etiketledi ve ondan "Pakistan'a gitmesini" istedi - Hindu aşırılık yanlıları tarafından Hintli Müslümanlara karşı kullanılan ve onları sadakatsizlikle suçlayan ortak bir nakarat. Batı Rajasthan eyaletinde bir özel okul öğretmeni, maç zaferinden sonra bir kutlama WhatsApp durumu yayınladıktan sonra kovuldu ve dava açıldı. Nafeesa Attari'nin Pakistanlı oyuncuların fotoğrafını Hintçe "Kazandık" yazısıyla paylaştığı iddia edildi.