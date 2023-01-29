İşi olmayanlar A101 marketlere koştu! A101'de o ürünler 6,90 TL, 12,25 TL ve 16,75 TL'ye satılıyor

A101'de o ürünler 6,90 TL, 12,25 TL ve 16,75 TL'ye satılıyor. İşi olmayanlar A101 marketlere koştu! A101 internet sitesinde yayınlanan aktüel katalogları sayesinde dükkan dükkan dolaşmanıza da gerek kalmıyor. A101 internet sitesine girerek fiyatlar hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

A101’de Un Fiyatları Ne Durumda?

A101 temel gıda ürünlerinde yaptığı indirimlerle beraber unu da unutmadı. Kilogram fiyatını 12,25 Türk Lirası ile 16,75 Türk Lirası arasında sabitleyen A101 evin vazgeçilmezi, annelerimizin unutamadığımız lezzetlerinin ana maddesinde yaptığı indirimlerle hepimizin yüzünü güldürmeyi başardı.

A101’de Makarna Fiyatları Ne Durumda?

A101 yaptığı indirimlerle beraber mutfağın vazgeçilmezi makarnayı da unutmadı. 500 Gram fiyatını 6,90 TL ile 12,25 TL arasında tutan A101 makarnanın mutfaklarımızda daha fazla bulunmasını sağladı.

Yapılan indirimlere bakıldığında bu indirimlerin başka marketlerde bulunmadığını görebilirsiniz. Bu markette alacağınız indirim ile alışverişinizi çok uyguna getirebilirsiniz.

A101 sizler en uygun fiyatlı ürünleri sunmak üzere Türkiye genelinde hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor. Satın almak istediğiniz ürünlerle ilgili detaylı bir araştırma yaparak bütçenize uygun markaları satın alabilirsiniz. Böylece satın alacağınız ürünleri belirleyerek farklı markalardaki fiyat seçenekleri arasından seçiminizi yapabilirsiniz.

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