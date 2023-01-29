Emekli Maaşlarına Yeni Zam mı Gelecek? Tarih verildi! Tahmini Oran 54,54... 

Emekli maaşlarına yeni zam mı gelecek? Tarih verildi. Tahmini oran yüzde 54,54 olacak. Yeni yılın girmesi ile birlikte asgari ücret ile memur maaşlarına yapılan zam sonrası kulislerde konuşulan yeni haberler milyonlarca kişiyi meraklandırdı.

Emekli maaşına yeni zam mı gelecek? Meraklı gözler ile beklenen haber için milyonlar gerçekleşmesini bekliyor. TBMM’nin gündeminde ikinci bir zam konusu ön plana çıkmış gibi. Şubat ayında ikinci zam gelebilir. Yapılacak zam oranı ise yüzde 54,54 oranında olması bekleniyor. Konu ile ilgili detaylar…

Birçok kişi son dakika haberi ile umutlandı. Emekli maaşlarına yapılacak ikinci zam tartışma konusu iken son dakika gelen haber milyonları sevindirdi. TBMM’de gündemde olan ikinci zam konusu gerçekleşmek üzere. Alınan bilgiler ışığında gündeme oturan emekli maaşlarına yeni zam mı yapılacak? Sorusu netleşmeye başladı. Kulis bilgilerinden elde edilen bilgiler Şubat ayında emekli maaşlarına yüzde 54,54 oranında bir zam yapılacağı ön plana çıktı.

Şubat Ayında Geliyor! Oran Yüzde 54,54

TBMM ”nin gündeminde bulunan emekli maaşlarında sona yaklaşıyor. 2023 yılı için belirlenen maaş zamları, alım gücünün düşmesi ile yeniden zam gündeme geldi. Yapılan incelemelerde artan fiyatlar birlikte alım gücünün düşmesi ikinci bir zammı gün yüzüne çıkardı. Şubat ayından itibaren emekli maaşlarına yüzde 54,54 oranında zam yapılması mecliste ele alındı.

Konu hakkında değerlendirme yapan Hatay Milletvekili Serkan Topal, en düşük emekli maaşına 3 bin lira zam yapılması ve emekli maaşlarının asgari ücret düzeyine çıkarılmasını ön plana sürdü. Konuşmasında “hemen hemen her evde bir emekli vatandaşımız mevcut. En düşük emekli aylığı 5 500 TL olsun diyenleriniz var Hatay’dan Ankara’ya git gel yapılabiliyor. Eşi ile beraber elektrik, su, doğalgaz gibi faturalarını emekli vatandaşlar ödeyemiyor. Bu nedenle en düşük emekli maaşının en az asgari ücretli kadar olması gerekir. Bu nedenle emekliler sizden destek bekliyor. Emekli vatandaşlar geçinemiyor. Bu sese kulak vermemiz lazım. Onları düşünerek geçim sıkıntılarının giderilmesi gerek” diyerek düşüncesini dile getirdi.