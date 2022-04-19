İşi Olmayan Vatandaşlara Seslenen İŞKUR, Maaş Ödemelerinin Devam Edeceğini Söyledi! İŞKUR Maaş Ödemeleri 2022. Çeşitli sebeplerden dolayı işini kaybetmek zorunda kalan ve ekonomik piyasalarında meydana gelen olumsuz gelişmelerden etkilenen vatandaşların imdadına yine İŞKUR koştu. Türkiye iş Kurumu işi olmayan vatandaşlara işsizlik maaşı ödüyor.

Geliştirmiş olduğu istihdam projeleri ile yayınlamış olduğu personel alım ilanları ve çeşitli kategoriler altında gerçekleştirmiş olduğu çeşitli ödemeleri ile vatandaşlar tarafından yakından takip edilen İŞKUR, yeni dönemde de aynı şekilde işi olmayan vatandaşlara yardım elini uzatıyor.

2022 Türkiye iş Kurumu işsizlik maaşı ne kadar?

· Son 4 aylık süreç içerisinde asgari ücret alan vatandaşlara 1986 TL tutarında ödeme yapılıyor,

· Son 4 aylık süreç içerisinde 7500 TL ücret alan vatandaşlara 2977 TL tutarında ödeme yapıyor,

· Son 4 aylık süreç içerisinde 10.500 TL ücret alan vatandaşlara 3972 TL tutarında ödeme yapıyor.

Türkiye iş Kurumu işsizlik maaşı ne kadar süre ile ödenmektedir?

· Sigortalı bir şekilde çalışma süresi 600 gün olan vatandaşlara 180 gün,

· Sigortalı çalışma süresi 900 gün olan vatandaşlara 240 gün,

· Sigortalı çalışma süresi gün 1080 gün olan vatandaşlara ise toplamda 300 gün süre ile işsizlik ödeneği ödenmektedir.

Bu şartları taşıyan vatandaşların işten ayrıldıktan sonra İŞKUR şubelerine giderek müracaat işlemlerini gerçekleştirebilecekleri gibi online ortamda İŞKUR uygulamasına erişim sağlayarak işlemlerini gerçekleştirmeleri de mümkündür.