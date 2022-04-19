İş Bankası ve 2 Banka Nakit İçin Düğmeye Basıyor! Vatandaşların Sıkıntıları Gideriliyor! Anında Onay Olacak!

3 Özel Banka 10.000 TL Nakit Desteği Vereceklerini Bu Sabah Açıkladı! Kuyruklar Şimdiden Oluşmaya Başladı, Kefilsiz Veriyorlar! Ekonomi piyasasında meydana gelen ani yükseliş hareketlerinin gündelik yaşama yüksek oranlı zam şeklinde yansıması ile beraber vatandaşlar ne yapacağını adeta şaşırmış durumda. Yeni kredi kampanya haberleri Türkiye Ekonomi Bankası, Türkiye iş Bankası ile Akbank tarafından geldi. Banka şubelerine gitmeye dahi gerek olmadan evrak ibrazı gerçekleştirmeden nakit destek programlarına katılmış sağlayabilirsiniz.

Türkiye iş Bankası 10.000 TL ihtiyaç kredisi detayları neler?

Türkiye iş Bankası üzerinden 10 bin TL tutarında faizsiz ve kefilsiz ihtiyaç kredisi çekilebileceği gibi 15.000 TL'lik faizli ve kefil şartı ile 12 aylık taksit seçenekleri şeklinde Kredi sunuluyor. Başvuru yapmak için banka resmi internet sitesine girebilir veya İŞ CEP uygulamasını kullanabilirsiniz.

Türkiye Ekonomi Bankası 10.000 TL ihtiyaç kredisi detayları neler?

1.80 faiz oranı ile 10.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinin 12 aylık vade seçeneği şeklinde alınması durumunda bankaya her ay düzenli bir şekilde edilmesi gereken taksit tutarı 954 TL olmaktadır. TEB bankası üzerinden SMS ile başvuru yapmak için tc kimlik numaranızı 4466 numarasına gönderin!

Akbank taksitli 10.000 TL nakit avans hizmeti detaylar neler?

Akbank üzerinden 15 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi aylık 1.80 faiz oranı ile çekilebilir. Geri ödenecek taksit tutarı 1432 TL olacak şekilde hesaplanmaktadır. Akbank üzerinden başvuru için KREDİ TC Kimlik yazarak 4425 numarasına mesaj atmanız yeterli olmaktadır.

Akbank, Türkiye iş Bankası ile Türkiye Ekonomi Bankası üzerinden 10.000 TL ile 15.000 TL arasında ihtiyaç kredisinin çekilmesi açısından öncelikli olarak banka şubelerine gidebileceği gibi banka şubesine gitmeye dahi gerek olmadan mobil bankacılık uygulamaları üzerinden kredi başvuru işlemlerinin yapılması mümkündür.