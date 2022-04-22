İşi Gücü Altın Olanlardan Kritik Altın Tahmini! Gram Altın O Seviyeye Çıkabilir. Yaz sezonunun yavaş yavaş kendini hissettirmesi ile beraber düğün sezonu da açıldı. Kuyumcular ise altın fiyatlarının yükselmesinden ötürü vatandaşların gram altın veya yarım gram altına yöneldiğini ve böylece altını bir yatırım amacı doğrultusunda almakta olan vatandaşların azaldığını söyledi. Bununla birlikte altın fiyatlarına yönelik kuyumculardan yeni bir tahmin geldi.

Gram Altın, Çeyrek Altını Tahtından Etti!

Antalya Kuyumcular Odası Başkanı Halil Kayaer, altın fiyatların en çok yükseldiği ve çeyrek altının şu sıralar 1550 TL civarından işlem gördüğünü bu sebepten dolayı insanların artık düğünlerde takı olarak çeyrek altın yerine daha çok gram altın tercih etmek zorunda kaldığını söyledi.

Fiyatların böyle olması sebebiyle altını yatırım amacı doğrultusunda alan vatandaşların sayısında azalma meydana geldiği söylendi. Fakat düğün sezonu geldiği zaman ihtiyaç duyulduğunda alım oluyor.

Yatırım için altın talep görmüyor

Yastık altında bulunan altınlar ile ilgili bilgi veren uzmanlar, yastık altından gelen altınlar yönünde şu ana kadar herhangi bir hareketlilik olmadığını söylüyor. Yastık altında yüklü miktarda altın olduğunu zannetmedikldrini söyleyen kuyumcular, olanların ise bankaya yönelerek oraya koyduklarını söylüyor. Birikim açısından altın alanların sayısında azalma meydana geldiğini söyleyen kuyumcular, artık bunların eskiden olduğunu şimdi artık böyle durumların olmadığını nadiren böyle şeylerle de gelindiğini söyledi. Yatırım için altının artık eskisi kadar rağbet görmediğini söyleyen kuyumcular, gram altının fiyatının yükselerek çeyrek altını tahtından ettiğini de söylüyor. Sene sonunda altın fiyatlarının yükseleceğini dile getiren kuyumcular, 1250 TL gibi bir rakamdan bahsediyor.