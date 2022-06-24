AB Ukrayna'ya Aday Statüsü Verdi

Avrupa Birliği, savaş halindeki ülkeyi Rusya'nın etkisinden uzaklaştırmak ve Batı'ya daha sıkı bağlamak için alışılmadık bir hız ve birlik içinde hareket ederek Ukrayna'yı AB üyeliği yoluna koymayı kabul etti.

Perşembe günü Brüksel'deki bir zirvede bir araya gelen 27 AB ülkesinin liderleri, Ukrayna'ya aday statüsü vermek için gerekli oybirliğiyle onay aldılar . Bu, yıllar hatta on yıllar sürebilecek bir üyelik sürecini harekete geçirir.

Hareket, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın savaş değil, "özel bir askeri operasyon" olduğu konusunda ısrar ettiği şey için birliklerine Ukrayna'ya girmesi emrini vermesinin dört aylık yıldönümünden sadece bir gün önce geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy minnettarlığını tweetledi ve “Ukrayna'nın geleceği AB'de” dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Twitter'da "Bugün Avrupa için güzel bir gün" dedi.

AB, Ukrayna'ya sınırı olan bir başka eski Sovyet cumhuriyeti olan küçük Moldova'ya da aday statüsü verdi.

Ukrayna, Moskova'nın 24 Şubat'ta işgal etmesinden bir haftadan kısa bir süre sonra üyelik başvurusunda bulundu. Perşembe günkü karar, AB ve genişlemeye yönelik yavaş yaklaşımı için alışılmadık derecede hızlıydı. Ancak savaş ve Ukrayna'nın hızlı bir şekilde değerlendirilme talebi, ülkenin davasına aciliyet kazandırdı.

AB üyeliğini kazanmak için ülkeler, hukukun üstünlüğüne ve diğer demokratik ilkelere bağlılık da dahil olmak üzere ayrıntılı bir dizi ekonomik ve siyasi koşulu yerine getirmelidir. Ukrayna, yerleşik hükümet yolsuzluğunu durdurmak ve diğer reformları kabul etmek zorunda kalacak.

Avrupa Parlamentosu zirve başlamadan saatler önce Ukrayna'nın teklifini onayladı ve AB hükümetlerini “gecikmeden harekete geçmeye” ve “tarihi sorumluluklarını yerine getirmeye” çağıran bir kararı onayladı.

AB ülkeleri, Rusya'ya karşı para ve silahlarla mücadelesinde Ukrayna'yı desteklemek ve Kremlin'e karşı benzeri görülmemiş ekonomik yaptırımlar uygulamak konusunda birleşti.

AB aday statüsü, bloğa otomatik olarak katılma hakkı vermez ve herhangi bir acil güvenlik garantisi sağlamaz.

Bununla birlikte, bir ülke üyelik kazandığında, bir üye silahlı saldırıya maruz kalırsa, diğer AB ülkelerinin ona ellerinden gelen tüm araçlarla yardım etmekle yükümlü olduğunu söyleyen bir AB antlaşma maddesi kapsamındadır.

AB üyeliğinin temel faydaları, işgücü, mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımı ile 450 milyon tüketiciden oluşan bir pazara erişim sağladığı için ekonomiktir.

'İtiraz yok'

Ukrayna da uzun zamandır NATO'ya katılmayı arzuluyor, ancak askeri ittifak, kısmen hükümetin yolsuzluğu, ülkenin savunma yapısındaki eksiklikler ve tartışmalı sınırları nedeniyle bir davette bulunmak üzere değil.

Savaştan önce Putin, Ukrayna'nın doğuya doğru Rusya'nın yanına yayılması nedeniyle kınadığı NATO'ya katılmasına asla izin verilmemesini talep etti.

Ancak bu ayın başlarında, Ukrayna'nın askeri bir anlaşma olmadığını ve dolayısıyla “hiçbir itirazımız olmadığını” söyleyerek, AB'ye yaklaşma kararlılığından rahatsız görünmüyordu.

AB liderleri ayrıca bir başka eski Sovyet cumhuriyeti olan Gürcistan için bir “Avrupa perspektifi” tanımayı kabul ettiler.