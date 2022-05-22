İşgal Altındaki Batı Şeria'daki İsrail Baskınında Filistinli Bir Genç Öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığı ve yerel medya, İsrail birliklerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki kuzeydeki Cenin kentine baskın düzenlerken genç bir Filistinli çocuğu vurup öldürdüğünü söyledi.

Sağlık bakanlığı ölen genci 17 yaşındaki Amjad al-Fayyed olarak tanımladı. Açıklamada, 18 yaşındaki bir Filistinlinin İsrail'in açtığı ateş sonucu yaralandıktan sonra durumunun kritik olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "17 yaşındaki bir çocuk öldürüldü ve 18 yaşındaki bir çocuk, İsrail işgalinin Cenin'e yönelik saldırısı sırasında kurşunlarıyla kritik şekilde yaralandı" denildi.

Yerel medya, İsrail güçleri bölgeye saldırdığında Cenin'in mülteci kampının dışında çatışmaların patlak verdiğini ve el-Fayyed'in vücudunun üst kısmına ateşlenen yaklaşık bir düzine mermi tarafından vurulduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, Filistinli şüphelilerin askerlerine ateş açtığını ve onlara ateş bombası attığını söyledi. "Askerler şüphelilere karşı gerçek ateşle karşılık verdi. Isabetler tespit edildi, "dedi ordu.

Öldürülen gencin bu şüphelilerden biri olup olmadığı hemen belli değildi.

Filistinli İslami Cihad grubu, genci üyelerinden biri olarak nitelendirdi ve İsrail askerlerine karşı mücadeleye katıldığını söyledi. Sosyal medyada dolaşan fotoğraflarda elinde tüfek olduğu görülüyordu.

Silahlı Filistinli grupların merkezi olan Cenin bölgesi, Mart ayı sonlarında gerçekleşen bir saldırı dalgasından bu yana İsrail güçleri tarafından defalarca basıldı ve faillerin çoğu oradan geldi. Şüphelileri takip etme operasyonları ve Filistinlilerle çatışmalar her iki taraf için de sıklıkla ölümcül hale geldi.

'Kapsamlı ve şeffaf' soruşturma

Filistin Başbakanı Muhammed Iştayye, cinayeti kınadı.

"İşgalin halkımıza karşı devam eden suçlarının sonuçlarına karşı uyarıyoruz. Uluslararası toplumu onları kınamaya ve failleri sorumlu tutmaya çağırıyoruz." dedi.

El-Feyyid'in öldürüldüğünün açıklanmasından hemen sonra, kentteki İbn Sina Hastanesi önünde, yas tutanların cesedini omuzlarında taşıdıkları ve sokaklarda dolaştıkları bir yürüyüş başladı.

2022'nin başından bu yana Cenin'de öldürülen Filistinlilerin sayısı 20'ye ulaştı.

İsrail, aranan savaşçıları ve işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail'deki son ölümcül saldırıların planlayıcılarını gözaltına almak için "terörle mücadele faaliyetleri" yürüttüğünü söyledi.

11 Mayıs'ta, El Cezire Medya Ağı'nın kıdemli bir Filistinli-Amerikalı gazetecisi olan Shireen Abu Akleh, Cenin'deki bir İsrail baskınını takip ederken İsrail güçleri tarafından öldürüldü. İsrail, Filistinli savaşçıları gazeteciye ateş açmakla suçladı ancak daha sonra geri adım attı.

Perşembe günü, İsrail ordusu, İsrail askerlerini şüpheli olarak gören bir soruşturmanın İsrail toplumu içinde muhalefete yol açacağını söyleyerek bir soruşturma yürütmeyeceğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, "kapsamlı ve şeffaf" bir soruşturma çağrısını yeniledi, ancak bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunmadı.

