Sel, Bangladeş, Hindistan'da Tahribata Neden Olduğu İçin Milyonlarca İnsan Mahsur Kaldı

Yetkililer, şiddetli yağışların Bangladeş ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde yaygın sellere neden olduğunu, milyonlarca insanın mahsur kaldığını ve en az 57 kişinin öldüğünü söyledi.

Bangladeş'te, yaklaşık yirmi yıldır ülkenin kuzeydoğusundaki en kötü sellerden yaklaşık iki milyon insan mahsur kalırken, yaklaşık bir milyon insan selden etkilendi.

Zakiganj'daki en az 100 köy, Hindistan'ın kuzeydoğusundan akan sel suyunun Barak Nehri üzerindeki büyük bir setini ihlal etmesinden sonra sular altında kaldı, dedi Sylhet bölgesinin baş hükümet yöneticisi Mosharraf Hossain.

AFP'ye verdiği demeçte, "Şimdiye kadar yaklaşık iki milyon insan seller tarafından mahsur kaldı" dedi ve bu hafta en az 10 kişinin öldüğünü de sözlerine ekledi.

Bangladeş'in birçok bölgesi ve Hindistan'daki komşu bölgeler sele eğilimlidir ve uzmanlar iklim değişikliğinin dünyadaki aşırı hava olaylarının olasılığını artırdığını söylemişlerdir.

Küresel ısınmanın her ekstra derecesi, atmosferdeki su miktarını yaklaşık yüzde 7 oranında arttırır ve yağışlar üzerinde kaçınılmaz etkileri olur.

Yerel afet yönetimi yetkililerine göre, Hindistan'da bu hafta sel, toprak kayması ve fırtına günlerinde en az 47 kişi öldü.

Bangladeş sınırındaki Assam eyaletinde, toprak kaymaları ve sellerde en az 14 kişi öldü.

Assam yetkilileri Cumartesi günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 3.200 köyde 850.000'den fazla insanın, tarım arazilerini sular altında bırakan ve binlerce eve zarar veren sağanak yağışların tetiklediği sellerden etkilendiğini söyledi.

Yaklaşık 90.000 kişi, nehirlerdeki su seviyeleri yüksek olduğu ve çoğu bölgede büyük arazi parçaları sular altında kaldığı için devlet tarafından işletilen yardım barınaklarına taşındı.

'Yeteri kadar yiyeceğimiz yok'

El Cezire'nin merkezi Assam'dan Pavni Mittal, Hojai bölgesinin en kötü etkilenen bölgelerden biri olduğunu söyledi.

"Su seviyelerinin düşmesi, insanları tahliye etmeyi zorlaştırıyor ... Bazı bölgelerdeki suyun en az 15 metre derinliğinde (4,6 metre) olduğu tahmin ediliyor "dedi.

"Kurtarma botları cesetleri alıyor, yardım malzemesi taşıyor ve günlerdir yiyecek ve diğer ihtiyaçlar olmadan sıkışıp kalan mahsur kalan köylüleri kurtarıyor."

Mittal, Hocai'deki bir yardım kampında kalan düzinelerce ailenin, hükümetten daha fazla yardıma ihtiyaç duyduklarını söyledi.

"Geleceğimiz için endişeleniyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bizim için herhangi bir umut olduğunu düşünmüyoruz, "dedi Rahima Khan El Cezire'ye.

"Sığırlarımızı bıraktık ve yeterince yiyeceğimiz yok. Bir süredir buradayız ve hala yardım bekliyoruz."

Doğu Bihar eyaletinde Perşembe günü meydana gelen gök gürültülü fırtınalarda en az 33 kişi öldü.

Yüzlerce hektarlık ayakta duran mahsullere ve binlerce meyve ağacına zarar veren mevsimsel olmayan hava olaylarında üç düzineden fazla insan yaralandı.

Bihar ayrıca bu hafta yoğun bir sıcak hava dalgası yaşadı ve sıcaklıklar 40 santigrat dereceye (104 derece Fahrenheit) ulaştı.