İşe Geri Dönecek EYT'liler Dikkat! Kıdem Tazminatı İle 5 Puanlık İndirim Şoku Yaşayabilirsiniz…

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, sonunda Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Düzenlemenin yasallaşması sonucu gözler kıdem tazminatına çevrildi. Uzmanlar açıkladı. Geri dönecek EYT’liler kıdem ve 5 puanlık indirim şoku yaşayabilirsiniz. İşte Kıdem tazminatı ve 5 puanlık konu ile ilgili detaylar…

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenlemede son gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takipte bulunuyor. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren çalışmada başvuru sürece merak ediliyor. Milyonlarca EYT’li vatandaşın gözü artık kıdem tazminatlarında. Gelen son dakika bilgisi, işe geri dönecek vatandaşlar için hayal kırıklığı yaşatabilir. Kıdem tazminatı ile birlikte 5 puanlık prim indirimi hakkı kaybedilebilir. EYT’li vatandaşlar kıdem tazminatı alabilir mi? İşverenler bu aşamada ne yapacak? Tüm ayrıntılar haberimizde…

İşe Geri Dönecekler Dikkat!

EYT düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Emeklilik başvuruları ise hız kazandı. Düzenlenmenin yasallaşması sonucu 2 milyon 250 bin kişi artık resmen emekli olacak. Merak edilen konu ise kıdem tazminatları. Konu hakkında ardı ardına açıklamalar geliyor. Uzmanlardan tedirgin eden uyarı geldi. İşe geri dönecek olan kişiler şok yaşayabilir.

EYT’lere Kıdem Tazminatı Ve 5 Puanlık İndirim Şoku

Kıdem tazminatı EYT’li vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Sosyal güvenlik uzmanları uyardı. Bir işte çalışanların emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlamaları halinde kıdem tazminatı ve 5 puanlık prim indirimi hakkını kaybedebilirler. Bu konuda acele etmemek gerekir. EYT’li vatandaşların SGK Kurumu önünde uzun kuyruklar oluşturması işleri yavaşlatacağın dile getiren uzmanlar, emekli olabilir yazınısın alınması zorlaşabilir. Yazıyı almadan istifa edenlerin kıdem tazminatlarından faydalanamayacağı gerçeğini ön plana çıkardılar.