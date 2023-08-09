Ülkemizde ekonomik zorluklarla karşılaşan vatandaşlar için belirli koşullarda devlet desteği verilebiliyor. Bu destekler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerine ulaştırılıyor. Nakit yardımı, hiçbir geliri olmayan bireylere sunulmaktadır. Bu mali yardımlar, vatandaşların temel ihtiyaçlarını devletten aldıkları yardımla karşılamalarına olanak tanır. Bu desteklerden biri de işsiz olup iş arayanlar için sunuluyor. İşte detaylar.

İŞSİZLİK DESTEĞİNİ KİMLER ALABİLİR?

İşsiz bireyler, çeşitli nedenlerden dolayı, özellikle devlet desteğine ihtiyaç duymaktadır. Bu yüzden sürekli devlet tarafından sunulan fırsatlar araştırılmaktadır. İşsizler için devlet desteği denildiğinde ilk akla gelen işsizlik yardımlarıdır. Ancak bu yardımların belirli uygunluk kriterleri vardır ve her işsiz vatandaşı kapsamaz. İşte bu desteği almak için olması gereken şartlar.

İşsizlere yönelik sosyal yardımlardan yararlanabilmek için 18-55 yaş aralığında olmak ve çalışmaya engel bir durumu bulunmamak gerekiyor. Ayrıca, işsiz vatandaşların Aile İşleri Bakanlığı'ndan düzenli olarak sosyal yardım alan hanelerde ikamet etmeleri gerekmektedir. Bu koşullar yerine getirildiği takdirde bireyler belirtilen sosyal yardımı alabilirler.

İŞSİZLİK DESTEĞİ NE KADAR?

İşsizlere yönelik sosyal yardımı kolaylaştırmak için Aile İşleri Bakanlığı İŞKUR ile iş birliği yapmaktadır. Aile Bakanlığı uygun kişileri İŞKUR'a yönlendirmekte, İŞKUR da bu kişilerin eğitim, beceri ve önceki iş deneyimlerine göre iş görüşmeleri düzenlemektedir. Sosyal yardımdan faydalanmak için vatandaşların bu iş görüşmelerine katılmaları yeterlidir. Görüşmeye katıldıktan sonra, Aile Bakanlığı sosyal yardım ödemesini, işe girip girmediklerine bakmaksızın, doğrudan vatandaşların hesaplarına aktarmaktadır.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı geçtiğimiz günlerde işsizler için 1.140 TL olan sosyal yardım miktarını açıkladı. Uygun vatandaşlar bu yardımı yılda en fazla üç kez alabiliyor. Vatandaşlar, belirlenen aralıklarla üç iş görüşmesine katılarak toplamda 3.420 TL sosyal yardım ödemesi alabiliyor. Bu ödemeler vatandaşlara nakit olarak ödenmektedir.