Yeni yılda asgari ücret ne kadar olur? 6 aylık enflasyon rakamı yüzde kaç gelir? Hesaplamaları devam ederken müjdeli haber Samsun'dan geldi. Samsun Büyükşehir Belediyesi 5 bine yakın personeli için kritik bir sürece adım attı. Belediye ve iş sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi kapsamında ek protokol imzalandı. Büyükşehir Belediyesi'nin konferans salonunda yapılan törenle belediye başkanı Mustafa Demir ve belediye genel sekreteri İlhan Bayram başta olmak üzere İş Sendikası Başkanı İlyas Yiğit ve daire başkanları toplantıya katıldı. Personellerin de yer aldığı toplantıda müjdeli haber verildiğinde işçiler sevinçten havaya uçtu.

BAŞKAN MUSTAFA DEMİR MÜJDEYİ VERDİ!

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Belediyemizin geldiği ekonomik güç itibarı ile çalışanlarımızı rahatlatacak ek bir protokol imzalama kararı aldık. Ek protokol talebi sendikadan değil bizden geldi. 4800 personelimiz için SASKİ dahil olmak üzere asgari ücretin %40'ı üzerinde zam uyguluyoruz.”

EN DÜŞÜK İŞÇİ MAAŞINA EK…

En düşük işçi maaşını müjde olarak duyuran başkan Demir şu sözleri kullandı: “En düşük işçi maaşımız 16.000 TL oldu. Aile ve çocuk yardımı ikramiye ile en düşük işçi maaşı 17.250 TL'yi buluyor. Bunun üzerinde maaş alacak çok sayıda personelimizde bulunuyor.”

“HER YIL BU DENGEYİ KORUYACAĞIZ”

Bütçe dengesini düşünerek bir hesaplama yaparak bu kararı aldıklarını ifade eden Başkan Demir: “Her yıl bu dengeyi koruyacağız. Belediye bütçemizin bir oranı her zaman için biz çalışanlarımıza vereceğiz. Tamamen toplu sözleşme teamüllerinin dışında. Çalışanlarımızın bugüne kadarki gayretleri ile biz çok büyük işler başardık” dedi ve sözlerine tamamladı.