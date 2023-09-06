Hükümet tarafından asgari ücret ve emekli maaş zammına yönelik sinyaller yavaş yavaş geliyor. Ekim ayına doğru ek zam beklenirken büyük şehirlerin belediyeleri kendi bünyesinde çalışan elemanlarına ek zam yapmaya başladı. Konuyla ilgili ilk hamle Eylül ayının ilk günlerinde protokolü imzalayan başkan Ekrem Yüceden geldi.

İMZALAR BUGÜN ATILDI, ZAM HABERİ GELDİ!

Sakarya Büyükşehir Belediyesi başkanı tüm personelleri için ücretlerin iyileştirilmesi adına Hizmet-İş sendikası ile bir araya geldi. Yapılan görüşmeler neticesinde %40 oranında ek zam kararına varıldı. Başkan Yüce şu ifadeyi kullandı:

“Cumhurbaşkanımızın başlattığı mücadeleye destek olmak çalışma arkadaşlarımızın şartlarını iyileştirebilmek için toplamda %80'lik bir zam yaptık. Şimdi de ek zam kapsamında %40 iyileştirme uyguluyoruz.”

EK ZAMLAR NE ZAMAN YATACAK?

“Elimizi taşın altına koyduk” diyen Başkan Yüce 2023 yılı başında uygulanan %54,66'lık zam ile asgari ücretin 8.500 TL'ye çıkarıldığına dikkat çekerek “Biz de çalışma arkadaşlarımıza yüzde seksenlik zam uygulamıştık” dedi. Ekrem Yüce Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı SASKİ personel, Beltaş şirketleri çalışanlarının ücretlerini %40 zam yaptığını müjde olarak paylaştı.

Hizmet-İş sendikası ile birlikte hazırlanan ek protokol kapsamında büroda sahada ve tüm birimlerde görev yapan personelin ücretlerine yıl sonuna kadar iyileştirme yapılmış olundu. Başkan Ekrem Yüce konuyla ilgili son sözlerini şu şekilde aktardı:

EKREM YÜCE: “HAYIRLI OLSUN”

“Ülkemizdeki hiçbir kesimi enflasyonu ezdirmeyeceğiz, sözünü yerine getirebilmek için bizler de elimizi taşın altına koyduk. Üzerimize düşeni yaptık. Yaptığımız yoğun müzakereden neticesinde bugün ek protokol imzaladık. Hemşerilerimize hizmet için gündüz gece demeden fedakarca gayret gösteren ve en iyi zammı hak eden arkadaşlarımızın günlük yevmiyelerinde %40 oranında zam gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız düzenleme ve iyileştirmelerin hayırlı olmasını diliyorum.”