İş sektöründe çalışma algısı bambaşka bir boyuta evrildi. Sektör temsilcileri ülkede Pakistan ve Bangladeş'ten gelen işçilerin daha ağırlıklı olarak çalıştığını ifade ederek “Yerli eleman bulmakta zorluk çektiklerine” işaret etti.

Pandemi döneminde başlayan bu sıkıntı Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından daha da çıkmaza girdi. Sektör temsilcileri “Üçüncü ülke vatandaşlarına yönelmek zorunda kaldık. Artık herkes döviz kazancı peşinde TL değil” açıklamasında bulunarak vasıfsız işçi dahi bulmakta zorluk çektiklerine değindi.

“HEM DİL HEM KÜLTÜR SORUNU YAŞIYORUZ!”

“Hem zamandan hem de maddi kayıp yaşıyoruz” diyen sektör temsilcileri dil sorunu ve kültürel farklar büyük sıkıntıya sebep oluyor, diyerek dert yandı. Konuyla ilgili bazı sektör temsilcileri: “Herkes devlet kapısında medet ummaktan vazgeçmeli. Bunun için de insanlar mesleklere yönlendirilmeli. Teşvik edilmeli. İşgücü, meslekler, emekte kendi değerini görmeli ki herkes eğitim aldığı, tecrübe kazandığı alanda kalmayı istemeli.”

Ülkedeki kayıt dışı işçi sayısının arttığından dert yanan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer: “Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşanan depremin ardından işgücü Türkiye'de kalmadı. Asgari ücret ve yaşam koşulları nedeniyle insanlar Kıbrıs'ın Kuzeyini dahi tercih etmiyor” dedi.

“DEVLET POLİTİKASI OLMALI!”

“Denetim olmadığı için herkes kaçak işçi çalıştırıyor. Bu da işçilerin ezilmesine ve ülkeyi tercih etmemesine neden oluyor” diyen KTEZO Başkanı Mehmet Ali Ardıç, iyi çalışan nitelikli eleman bulmanın zorlaştığına dikkat çekti ve şu sözlerle cümlesini tamamladı:

“Bu bir devlet politikası olmalı. Meslek okulları arttırılmalı. Herkes devlet kapısında klimacı olsa da elektrikçi olsa da devletten medet umuyor. İnsanlar mesleklere yönlendirmeleri ve teşvik edilmeli.”