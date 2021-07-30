İş Dünyası Yangın Söndürme Mücadelesine Destek Verdi

Türkiye'nin pek çok bölgesinde çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına devam edildi ve iş dünyasının temsilcileri de destek mesajları yayınladı. Aralarında iş örgütlerinin de olduğu kurumlar açıklamalarda bulundu ve yangından etkilenen bölgelere yardım malzemesi, fidan seferberliği ve sahadaki ekipler, ücretsiz taşıma gibi yangının yaralarını sarmak üzere çeşitli desteklerde bulunacaklarını açıkladı.

Orman yangınlarını söndürmek için bütün ülke seferber olurken yanan bölgelerin de tekrardan yeşillenmesi için çalışmalar gerçekleştirildi. Pek çok bölgede devam eden yangınlar ile ilgili mücadele çalışmaları kapsamında pek çok kurum harekete geçti ve yangının yaralarını sarmak adına destek mesajları paylaşıldı. Bir mesaj da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu’ndan geldi ve Hisarcıklıoğlu Türkiye’de yanan ormanları eski haline kavuşturmak adına 5 milyon TL destek verdikleri bilgisini iletti.

Sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımın altına birlikten güç ve umut doğacağını ifade eden Hisarcıklıoğlu, yanan ormanların eski haline kavuşması ve daha yeşil bir Türkiye için TOBB olarak 5 milyon TL destekte bulunduklarını söyledi. Bunun yanı sıra Hisarcıklıoğlu yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralılara da acil şifalar dilediklerini yazdı.

Çıkan yangınlarda kaybedilen ormanlık bölgelerin yeniden ağaçlandırılması için Türkiye İhracatçılar Meclisi seferberlik başlattı ve konu hakkında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada ihracatçıların çıkan yangında zarar gören orman bölgelerinde yeşillendirme yapmaları için davet edildiği bilgisine ulaşıldı.

İsmail Gülle, ağaçlandırma seferberliği hakkında değerlendirmelerde bulundu ve gelecek nesillere miras bırakılacak olan yeşil bir Türkiye için davet gerçekleştirdi. Türk Telekom, orman yangınlarında zarar gören bölgeleri yeniden yeşillendirmek için harekete geçti ve bağışta bulundu. Tarım ve Orman Bakanlığı’na 100 bin fidan bağışladıklarını duyuran Türk Telekom ormanlara yeniden hayat vermek istedi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal da bölgeleri yeniden canlandırmayı amaçladıkları için seferberliğe katılmaya davette bulundu