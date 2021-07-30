Halkbank ve Vakıfbank, maaşının 10 katına kadar kredi kampanyası başlattı. Emekli veya çalışma maaşının üzerinden maaşınızın 10 katına kadar bu iki kamu bankası'ndan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığımızda onay alırsınız aynı gün içerisinde kredinizi kullanmanız mümkün olacaktır.

Halkbank ve Vakıfbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilere uygun faiz oranları ile kredi veren bankalar dan birisidir. Kredi başvurusu yaptığımızda değerlendirme yapacak olan bu iki bankadan onay almak için emekli ve uzun süreli sigortalı çalışan olmamız gerekiyor. Kamu bankalarından sigortası düzensiz yatan ve sigortası olmayan kişiler, maalesef onay alamazlar. Bu yapılan son kredi kampanyasında maaşınızın 10 katına kadar kredi başvurusu yapacaksınız.

Halkbank maaşın 10 katına kadar kredi kampanyası

Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapacaksınız, size en yakın Halkbank şubesine giderek gelir belgesi ve ihtiyaç kredisi formu ile birlikte kimliğinizin vererek kredi başvurusu yapabilirsiniz. Halkbank maaşının 10 katına kredi verecek olan kişilerin asgari ücreti ve üzerinde maaş almaları gerekiyor. Emekli olan kişiler eğer bu kredileri kullanmak istiyorsa, emekli maaşlarına Halkbank şubesine taşıması şarttır. Alacağınız kredilerde en yüksek limit 100.000 TL'dir. 100.000 TL kredi aldığınızda 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanından da faydalanabilirsiniz.

VakıfBank maaşın 10 katına kadar kredi kampanyası

Vakıfbank ihtiyaç kredilerinde Halkbank kadar tercih edilen bankalardan birisidir. Kamu Bankası olmasından dolayı uygun kredi faizleri ile müşterilerine kredi imkanları sunmaktadır. Bu bankadan kredi alacaksanız en az 6 aylık sigortanızın olması ve toplamda ise 1 yıllık geçmiş dönem sigorta kaydınızın olması gerekiyor. Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını bu bankaya taşıdıktan sonra maaşlarının 10 katına kadar kredi alabileceklerdir. Bu verilen krediler devlet destekli kredi olduğu için düşük limitlerde verilmektedir.

2500 TL maaş alan bir müşteri kredi notu düşük olsa bile 25000 TL ihtiyaç kredisi kullanabilecektir. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alınan bu krediler de en fazla 36 ay vade yapabileceksiniz. Kredi ödemelerinde ise aylık ödeme yapılabildiği gibi 3 aydan aya ödeme ve 2 ayda bir ödemeli kredi seçeneklerinden de yararlanabilirsiniz.