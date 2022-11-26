İş bulamayana 180 gün maaş ödenecek! Askerden gelene işsizlik maaşı müjdesi Meclisten geçti!

Askerden gelene işsizlik maaşı müjdesi Meclisten geçti! İş bulamayana 180 gün maaş ödenecek! İşsizliğinde arttığı bu günlerde birçok genç askerliğe gitme konusunda kararsızlık yaşıyor. Çünkü İşverenler askere giden çalışanlarının pozisyonunu 6 ay boyunca boş tutmak istemiyor. Bunun yerine kişiyi işten çıkarmayı tercih ediyor. Haliyle askere giden kişi dönünce işsizler ordusuna katılmış oluyor. Bu durumun yaratacağı olumsuzlukların giderilmesi için geçtiğimiz aylarda meclise bir teklif sunuldu.

Kanun Teklifi Geçti

Kanun teklifinin meclise sunulmasının ardından görüşmeler yapıldı ve yasanın düzenlenmesine karar verildi. Daha sonra düzenleme cumhurbaşkanına sunuldu.

Onunda onayından sonra karar resmî gazete duyuruldu ve gençler artık askerlik sonrası başvurmaları haline ödeme alabilir hale geldi. Kişilerin sigortalı olarak çalıştıkları gün sayısına göre işsizlik ödeneği alacakları gün sayısı da değişecektir.

Ayrıca isteyen kişiler İşkur’dan iş bulma konusunda da yardım alabilirler. Genelde ayın 5’inde işsizlik maaşları yatırılmaktadır. Kişiler e-devlet üzerinden işsizlik maaşlarını kontrol edebilirler.

Ücretlerini ise PTT şubelerinden çekebilirler. Şubelere gidip T.C. kimlik numaralarını beyan etmeleri maaşlarını almak için yeterli olacaktır.

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