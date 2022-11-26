Benzine kallavi indirim geldi! 5 gün sonra ise zam yağmuru var! Vatandaşlar depoları doldurmaya koştu!

Vatandaşlar depoları doldurmaya koştu! Benzine kallavi indirim geldi! 5 gün sonra ise zam yağmuru var! Hayat pahalılığı ve ekonomin iyiye gitmemesiyle birlikte pek çok üründe önemli zamlar görüldü. Temel gıda maddelerinden giyim ve elektroniğe kadar her şey pahalandı. Gündemi sıklıkla meşgule den ve zamların her zaman en üstünde yer alan ise benzin oldu.

Hızlı ve fahiş artışı nedeniyle tüketiciler artık korkuyor. Yetmez gibi tekrar bir artış olması bekleniyor. Bu artışın düzenli olarak yapılmaya devam etmesi sebebiyle araç sahipleri araç depolarını sürekli dolu tutarak az da olsa kar etmeye çalışıyor. Artışın devam etmesi ile birlikte yakıt almak araç sahipleri için sorun oluşturmaya başladı.

Güncel Benzin Fiyatlarında Değişim

Yaşanan gelişmeler ışığında en çok fiyat değişiminin yaşandığı ürünlerin başında akaryakıt geliyor. Yapılan tahminler aralıkta benzinin fırlayacağı yönünde olsa da yeni yılın ilk aylarında bir düşüş de beklenmekte.

Kısa bir süre öncesinde benzine ve motorine zam yapılmıştı. Bu doğrultuda yeniden bir zam yaşanması kuvvetle muhtemel görünüyor.

Benzine Kallavi İndirim Geldi!

Benzinin litre fiyatına Perşembe günü 77 kuruş, 19 Kasım Cumartesi günü 75 kuruş, 22 Kasım'da 1 lira 16 kuruş, geçen gece ise 55 kuruş zam geldi.

Benzinin litre fiyatı dün de güncellendi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 47 kuruş indirim yapıldı.

Motorin ve otogaz fiyatlarında bugün ise bir farklılık olmadı. Motorinin litresine en son 95 kuruş indirim olmuştu.

Shell fiyat listesi Benzin Fiyatları İstanbul Anadolu Yakası: 20.18 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 20.17 TL

Ankara: 20.34 TL

İzmir: 20.34 TL Motorin Fiyatları İstanbul Anadolu Yakası: 23.86 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 23.84 TL

Ankara: 23.97 TL

İzmir: 24.05 TL BP fiyat listesi Benzin Fiyatları İstanbul Anadolu Yakası: 20.17 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 20.16 TL

Ankara: 20.34 TL

İzmir: 20.34 TL Motorin Fiyatları İstanbul Anadolu Yakası: 23.86 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 23.84 TL

Ankara: 23.98 TL

İzmir: 24.05 TL

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