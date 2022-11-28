2 gün içinde başvuru yapan emekliye 9000 TL ek ödeme verilecek! Elinizi çabuk tutun! Bu fırsat daha gelmez!

Elinizi çabuk tutun! Bu fırsat daha gelmez! 2 gün içinde başvuru yapan emekliye 9000 TL ek ödeme verilecek! Kamu bankaları emeklilerin oldukça hoşuna gidecek bir kredi duyurdu. Acil olarak nakde ihtiyacı olan emeklilerin işine yarayacak bu kredi paketinde faiz oranları oldukça uygun tutulmuş durumda ayrıca vade süreleri de oldukça uzun. Bu sayede emekliler hiç zorlanmadan aylık taksitlerini ödeyebilirler. Emeklilerin kolayca başvurabilmesi içinde kredi dijital bankacılık uygulamaları üzerinden kullanılabilir hale getirilmiştir.

Başvuru Şartları

Kamu bankaları emeklilerin krediden yararlanması için maaşlarını kendilerinden alması gerektiğini belirttiler. Bunun haricinde emeklilerden herhangi bir belge de istenmeyeceği söylendi. Gelir belgesi ya da kefil gibi ekstra hiçbir belge getirmeden krediye hızlıca başvurabilirsiniz. Sadece kredi başvurusunun arından başvuran kişinin kredi notuna bakılacak.

Eğer kredi notu 1200 ve üzerindeyse kişinin istediği miktar hesabına yatırılacak. Altındaysa da kredisi onaylanmayacak. Krediye başvuran kişilere aynı gün içinde kısa mesajla onay ya da ret cevabı iletilecek. Kredi hesabınıza yatırıldıktan sonra isterseniz farklı hesaplara havale edebilir ya da nakit olarak çekip kullanabilirsiniz.

Emekliye 9000 TL Ek Ödeme Hesaplama

Ziraat Bankası Kredi Hesaplama



%1,79 13.248 TL 367 TL

Vakıfbank Kredi Hesaplama

%1,91 13.563 TL 375 TL

Halkbank Kredi Hesaplama



%1,89 13.510 TL 374 TL

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