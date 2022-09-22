İş Bankası'ndan Müşterilerine Önemli Duyuru! İşlem yapmanız için sayılı gün kaldı...

Türkiye'nin en köklü bankalarından olan İş Bankası müşterileri için bir hesap açtı ve ekran sorgulaması başlattı. Buna göre bankada hesabı bulunan herkesin hemen bir kontrol etmesi gerekiyor. Eski ya da yeni bütün İş Bankası müşterileri açılan sayfadan ismini kontrol ederek, hesabının ne durumda olduğuu görebilir. Bankanın yaptığı uyarıya göre on yıldır İş Bankası müşterisi olduğu halde hiç bir işlem yapmayan ve hesap hareketi olmayan herkesin hesabı zaman aşımına uğradığı için kapatılabilir. Bu durumda olan müşterilerin acilen kontrol etmesi hesaplarının zaman aşımına uğramaması için zorunludur.

Emanet ve Alacaklara Dair Açıklama

İş Bankası konuyla ilgili yaptığı açıklamada özellikle bankada alacağı olan ya da emanet bırakan müşterileri ilgilendiriyor. Yasaya göre bu durumda olan bankada emaneti ve alacağı olan müşteriler eğer on yıldır herhangi bi işlem yapmamışlarsa hesapları kapatılabilir.

Hesap kapandıktan sonra müşteriler bu konuda herhangi bir talepte bulunma hakkını kaybediyor. Bankayla ilgili bir yatırım ya da faaliyette bulunan herkesin, bunlarla ilgili alacaklarını ve emanetlerini Nisan ayı başından, bir sonraki senenin sonuna kadar ilan etmesi gerekiyor. Bu şekilde ilan edilmeyen emanet ve alacaklar için müşteri daha saonra hak talebinde bulunamıyor.

Konuyla ilgili İş Bankası bir de liste yayınladı. Bankanın müşterilerinin emanetler ve alacaklarla ilgili bu listeye göz atıp ismini bulması gerekiyor.

Başvuru Yapanların Emanet ve Alacakları Devredilecek

İş Bankası'nın yayınladığı listeyi kontrol edip ekran sorgusu için açılan sayfada ismini bulan yatırımcıların alacakları ve emanetleri kendilerine devredilecek. Ancak bu konuda geç kalmış bulunan ve on senedir konuyla ilgili hiç bir işlem yapmamış olan yatırımcılar bu haktan faydalanamayacak. İş Bankası'nda hesabı olan, bu bankada yatırımı ve alacağı olan herkesin bankanın açtığı internet sitesindeki ekran sorgulamasında ismini ve alacak ya da emanetlerini kontrol etmesi gerekiyor. Bu kontrol yapılmaz ve yatırımcılar bu konuda geç kalırsa hiç bir emanet ya da alacak konusunda bir hak talebinde bulunamayacaklar. Bu durumdaki müşterilerin İş Bankası hesaplarını kontrol etmeleri kendi yararlarına olacaktır.