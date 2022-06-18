İş Bankası’ndan Gelen Duyuru Herkesi Sevindirdi! 10 bin TL Koşulsuz Verilmiş Olacak…

İş Bankası’ndan gelen yeni duyuru olay yarattı. Şayet gelir belgesiz nakit kredi almak istiyorsanız hemen İş Bankası şubelerinden ya da İş Bankası web sitesinden başvuru gerçekleştirerek 10 bin TL alabilirsiniz. Bankalar arasında gerçekleştirilen ihtiyaç kredisi kampanyası konusunda en sık tercih edilme olanağı bulunan ve düşük faiz oranları beraberinde kredi vermekte olan İş Bankası 36 ay vadeye değin vatandaşlara gelir belgesiz ve aynı zamanda da kefilsiz biçimde kredi ödeyecek. İş Bankası kredi prosedürlerine uyum sağlayan kişilere kredi verecek. Nakde ihtiyacınız varsa İş Bankası şubelerini ziyaret ederek ya da İş Bankası internet bankacılığı sistemini kullanıp dilediğiniz an başvuruda bulunabilirsiniz. 10 bin TL’ye değin varan bu kredi ödemeleri konusunda onay almayı talep edenlerin bazı koşulları karşılaması da son derece önemlidir. Peki bu krediye tam olarak nasıl başvuru yapılacak?

Başvuru Süreci

İş Bankası acil nakit gereksinim kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız 90 gün ertelemeli ve 36 ay vadeye sahip bir kredi alacağınızı bilmelisiniz. Kredi notunuzun en az 1400 olması lazımdır. Daha evvel bankalardan kredi aldıysanız da ödeme gücünüze göre her şey netleştirilecek. Puanınız şayet yüksek bir düzeydeyse doğrudan bu krediyi almaya hak kazanacaksınız. Bu da tamamen konforlu hissetmenize neden olacak. Kredinizi güle güle harcayın.