İş Bankası’ndan Faizsiz Borç Para! Başvuru Ekranı Açıldı!

Türkiye'de İş Bankası müşteri çekmek için yeni kampanya başlattı. Duyurusu yapılan kampanyada detaylar belli oldu. Yapılan duyuruya göre 20 bin liraya kadar müşterilerine faizsiz kredi imkânı tanınacak. 30 Nisan tarihinde başlayacak olan kampanyaya katılım sağlayan herkes fırsatlardan faydalanabilecek.

Türkiye İş Bankası başvuruda bulunan herkese 20 bin liraya kadar faizsiz para veriyor. Bankadan gelen bilgilere göre İşCep’te bulunan “Müşteri Olmak İstiyorum” özelliği üzerinden banka müşterisi olarak kredi kartına sahip olan kişilere 20 bin liraya yakın tutarda faizsiz ve taksitli nakit imkânı tanınacak.

Türkiye'de özel banka hizmeti sunan ilk özel bankalardan olan İşbank bu süreçte 20 bin liraya kadar faizsiz olarak vatandaşın hesaplarına bu tutarı aktaracak. Bu imkândan faydalanmak isteyenler, İşCep’te yer alan “Müşteri Olmak İstiyorum” özelliğini kullanarak banka müşterisi olup, kredi kartı ile 20 bin liraya sahip olabilecek.

İş Bankası’ndan Kampanya Detayları

Türkiye İş Bankası’ndan banka müşterisi olmak isteyenlere detayları paylaştı. Detaylardan gelen bilgilere göre 3 bin lira ile 20 bin lira arasında ödeme yapılacak. İşte kampanyanın detayları…

Kampanyaya dâhil olacak olanlar 15.04.2023 – 30.04.2023 tarihleri arasında İşCep “Müşteri Olmak İstiyorum” özelliğini kullanarak kredi kartı başvuruları onaylanmış olan kişiler katılabilecek.

Faizsiz ve Taksitli olarak verilecek nakit avans sadece 5 ay vade için geçerli olacak.

Kampanyadan yararlanmak isteyenler avans tutarı olarak 300 lira ile 20 000 lira arasında avans kullanabilecek.

Kampanya kapsamında tanımlanmış olan avans tutarı en fazla 2 seferde ve tanımlanmış tutar üzerinden geçerli olacak.

Kredi kartı başvurusu onaylanmış müşteriler kredi kartı teslimini beklemeden Maximum Mobil’den kredi kartı limitinin % 50’sini aşmamak şartı ile avans kullanabilecek