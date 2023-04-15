Ziraat Bankası’ndan müşterilerine açıklama geldi! Bankkart sahiplerin kartlarına 15 Mayıs’a kadar 3 000 TL yüklenecek! Banka tarafından Bankkart’ olan ve kampanyaya katılan müşterilerine para dağıtıyor. Bankkart ile yapılan tüm harcamalar Bankkart lira kazandıracak.

Ziraat Bankası 3 bin lira tutarlı Bankkart lira hediye edecek. Banka kendi resmi sitesi üzerinden yapmış olduğu açıklama ile kampanya duyurusunda bulundu. Bankadan gelen bilgilere göre, Bankkart kredi kartı veya banka kartı ile Kappatur’da tek seferlik yapılacak olan 10 bin lira ile 14 999 lira arasındaki alışverişlerde bin lira Bankkart lira, 15 bin lira ile 29 999 lira arasındaki alışverişlere 1 500 lira Bankkart lira, 30 bin lira ile daha üzerindeki yapılan alış verişlerde 3 bin lira Bankkart lira veriyor.

Ziraat Bankası’nın Kampanya Detayları;

Bankkart kredi kartı ya da banka kartı ile Kappatur’da yapılacak olan tek seferlik alışverişlerde belirtilen tutarlarda taksitle veya peşin olarak yapılan alışverişlerde belirlenmiş olan tutarlara denk gelen Bankkart lira hediye alınabilecek. Kampanya 10 Nisan ile 15 Mayıs tarihleri arasında geçerli olacak.

Kampanyaya dâhil olmak için Bankkart Mobil uygulaması üzerinden, bankkart.com.tr

Adresi üzerinden ya da SMS ile katılım sağlanabilecek. SMS ile katılım sağlamak isteyenler bankaya kayıtlı olan telefon numarasından KAPPÜTUR yazarak 4757 nolu numaraya mesaj gönderebilirler.

Kampanyadan faydalanmak için kampanyaya dâhil olmak gerekiyor. Kampanyaya dâhil olmayan müşteriler ise bu kampanyadan faydalanamayacaktır. Bankkart ile kazanılan liraları hak edebilmek için Bankkart POS cihazlarından yapılmış olması gerekir.

Kazanılan Bankkart Liralar 22 Mayıs 2023 tarihine kadar geçerli olup 3 Temmuz tarihine kadar anlaşmalı üye işyerlerinde kullanılabilecek. Kullanılmamış olan liralar ise 4 Temmuz tarihinden itibaren geri alınacak. Kampanya müşteri bazında geçerli olup kampanyadan sadece bir müşteri bir kez ödül alabilecek. Kazanılacak ödül tutarı ise en fazla 3 bin lira olarak belirlendi.