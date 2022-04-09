İş Bankasına maaş taşıma yapan kişilere avantaj var! İş bankası emekli promosyonu ile bir çok ödemeyi hesaba atacak! Maaşınızı İş Bankası'na Taşıdığınızda Hangi Avantajlardan Faydalanacağınızı Biliyor Musunuz, Promosyonunun Yanında Maxipuan Fırsatı Da Tanınıyor?

Emekli vatandaşlara bankaların sundukları emekli maaş promosyon tutarları oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. İş bankasının emekli vatandaşlarla sunduğu avantajlar nelerdir? Emekli maaş promosyonu İş Bankası'nda kaç TL olarak ödeniyor? Cevapları haberimizde...

İş Bankası Nisan 2022 Emekli Maaş Promosyon Kampanyasının Detayları Nelerdir?

Emekli vatandaşların öncelikli olarak emekli maaşlarını İş Bankası'na taşımaları gerekecek. Maaş taşıma işleminin gerçekleşmesinden sonra emekli vatandaşlar, emekli maaşlarını 3 sene boyunca yani 36 ay süresince bir başka bankaya taşıma alacaklarına yönelik İş Bankası'na söz verirler. Bu sözünü verilmesi ile birlikte emekli maaş promosyonu almaya hak kazanılmış olur. Böylelikle emekli müşterilere maaş promosyonu ödemesi yapılır.

İşbank Emekli Promosyonları Kaç TL?

· Emekli aylıkları 1500 TL'ye kadar emeklilere 2250 TL tutarında promosyon ödemesi yapılırken,

· Emekli aylıkları 1500 TL 2.500 TL arasında olan emeklilere 2375 TL tutarında promosyon ödemesi yapılırken,

· Emekli aylıkları 2500 TL ve üzerinde olan emekli vatandaşları 2500 TL tutarında emekli maaş promosyon ödemesi yapılmaktadır.

İş Bankası emekli vatandaşlara bir de axipuan avantajı sağlıyor. Buna göre 2 emekli yakınının maaşlarını da İş Bankası sana taşımaya aracılık eden emekli vatandaşlara kişi başı 250 TL'den toplamda 500 TL tutarında bir maxipuan hediye edilmektedir. Bu maxipuanlar ise maxipuan mobil uygulamasında bulunan pazarlama dijital platformundan gerçekleştirilen satın alma işlemlerinde kullanılmaktadır. Kampanya detayları ile ilgil bilgileri en yakın banka şubelerinden ve bankanın resmi internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.