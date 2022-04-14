Akbank'ın 900 TL lik kampanyasına sizde katılın! Akbank kartı olanlar için Dev kampanya başlatıldı. Kampanyadan yararlanmak ve 900 TL nakit almak için makaleyi sona kadar dikkatli okuyun.

Akbank detayları açıkladı: Akbank 900 TL kampanyası

Akbank açıklamasına göre Akbank Kartı ile 30 Nisan 2022’ye kadar her internet alışverişinde %2, toplam 900 TL’ye varan chip-para hediye verileceğine duyurdu. Kampanya 30 Nisan tarihinde sona erecek kampanya şartlarına uygun olan kartlara 900 TL yüklenecek!

Akbank 900 TL hediye kampanyası detayları: ilaveten 2021 1_27 mayıs tarihler arasında mobil bankacılık üzerinden yeni hesab oluşturmuş müşterilerde bu kampanyadan yararlanabilirler. Bu kampanya 1 mayıs _ 30 Nisan tarihleri arasında geçerlidir. Bir müşteri kampanya kapsamında bir ay içinde 75 TL, toplam 900 TL’ye varan chip-para kazanabilirsiniz.

Akbank 900 Tl kampanyada dikkate almanız gereken koşullar:

Diğer kartlar, ticari kartlar, sanal kartlar ve ek kartlarla yapılan harcamalar kampanyaya dahil değildir. Ayni iş yerinden Ayni tarihde yapılan sadece ilk işlem kampanyaya dahildir.

Havale para transfer işlemleri , ATM işlemleri, cüzdan kartlara para yükleme işlemleri , fatura ödeme işlemleri , vergi ödemeleri ve chip parayla yapılan alişverişler kampanyaya dahil değildir. chip-para hediyesi sadece belirtilen koşullar altında akbank karta yüklenecek. sizde kolaylikla belirtilen koşullarda 900 TL hediyenizi kazanın ve bol bol kullanın.