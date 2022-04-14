Akbank'ın 900 TL lik kampanyasına sizde katılın!
Akbank kartı olanlar için Dev kampanya başlatıldı. Kampanyadan yararlanmak ve 900 TL nakit almak için haberi sonuna kadar dikkatli okuyun.
Akbank'ın 900 TL lik kampanyasına sizde katılın! Akbank kartı olanlar için Dev kampanya başlatıldı. Kampanyadan yararlanmak ve 900 TL nakit almak için makaleyi sona kadar dikkatli okuyun.
Akbank detayları açıkladı: Akbank 900 TL kampanyası
Akbank açıklamasına göre Akbank Kartı ile 30 Nisan 2022’ye kadar her internet alışverişinde %2, toplam 900 TL’ye varan chip-para hediye verileceğine duyurdu. Kampanya 30 Nisan tarihinde sona erecek kampanya şartlarına uygun olan kartlara 900 TL yüklenecek!
Akbank 900 TL hediye kampanyası detayları: ilaveten 2021 1_27 mayıs tarihler arasında mobil bankacılık üzerinden yeni hesab oluşturmuş müşterilerde bu kampanyadan yararlanabilirler. Bu kampanya 1 mayıs _ 30 Nisan tarihleri arasında geçerlidir. Bir müşteri kampanya kapsamında bir ay içinde 75 TL, toplam 900 TL’ye varan chip-para kazanabilirsiniz.
Akbank 900 Tl kampanyada dikkate almanız gereken koşullar:
Diğer kartlar, ticari kartlar, sanal kartlar ve ek kartlarla yapılan harcamalar kampanyaya dahil değildir. Ayni iş yerinden Ayni tarihde yapılan sadece ilk işlem kampanyaya dahildir.
Havale para transfer işlemleri , ATM işlemleri, cüzdan kartlara para yükleme işlemleri , fatura ödeme işlemleri , vergi ödemeleri ve chip parayla yapılan alişverişler kampanyaya dahil değildir. chip-para hediyesi sadece belirtilen koşullar altında akbank karta yüklenecek. sizde kolaylikla belirtilen koşullarda 900 TL hediyenizi kazanın ve bol bol kullanın.