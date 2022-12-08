Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Olacak? Sorgulama Yaparak Hemen Ne Kadar Olduğunu Öğrenin!

Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Olacak? Yeni yıl ile beraber memur, emekli ve asgari ücret zammı devletin ödediği destek ödemelerinde de artışı tetikleyecek Aile ve aile ve sosyal hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan yardımların yükselmesi bekleniyor. Kasım ayı enflasyonun açıklanması ile beraber şu anda Evde bakım maaşı alan bir kişinin ne kadar alacağı ve maaşın ne kadar yükseleceği de araştırılmaya başlandı. Evde bakım ödemeleri zor durumda olan ailelere, yatağa bağımlı olarak yaşamsal faaliyetlerini sürdürmeye çalışanlara ödenen bir tutardır. Aylık olarak düzenli şekilde hesabı tanımlanır. Ocak ayında yapılacak yeni zamlı fiyatlar aylık olarak alınan evde bakım maaşına da doğrudan etkileyecektir.

Evde Bakım Maaşı Ne Zaman Yatar?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlığının yürüttüğü bir proje kapsamında her ayın 15'i ile 30'u arasında kişilerin hesaplarına otomatik olarak ödenmektedir. Aralık ayında ödenecek olan evde bakım ücretleri ise 15’i itibariyle hesaplara yatırılmaya başlayacaktır. Önümüzdeki yılın net evde bakım maaş ücreti asgari ücret rakamı belirlendikten hemen sonra netleşmiş olacaktır. Aralık ayında oluşacak enflasyon rakamları da bu konuda fiyat farklılığını etkileyen bir sebeptir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2023 yılına yönelik Asgari ücretin belirlenebilmesi için yapılan araştırmanın sonuçlarını da tek tek paylaştı. İşçi ve işverenlere yönelik çeşitli meslek grubunda çalışan vatandaşların beklentisi şu anda 7.845 TL olmuş durumda. Henüz konu üzerine net bir açıklama yapılmış değil. Asgari ücreti belirleyebilmek için yapılan ilk toplantı dün gerçekleştirilmişti. Önümüzdeki 2 haftalık süreçte yeniden görüşmeler yapılacak ve Aralık’ın son haftası net bir sonuca varılacak.

Evde Bakım Maaşı Başvuru Sorgulama

Evde bakım maaşı alan kişilerin takip edebilmesi için bakiyenin ne kadar ve ne zaman yatıp yatmadığı kısa mesaj yoluyla sorgulanabiliyor. Günümüz online sistemler şubeye gitmeye gerek kalmadan pek çok destek türüne yönelik sorgulamayı rahatlıkla yapabilmeyi sağlıyor. Evde bakım maaş sorgulamaları Ziraat bankası'ndan alan kişiler için cep telefonu üzerinden sorgulama yapılabilecek bir altyapı oluşturulmuştur. Bunun için cep telefonunun mesaj kısmına BAKİYE yazarak 4747'ye kısa mesaj olarak gönderilmesi yeterlidir.

Evde bakım maaşını e-devlet platformu üzerinden sorgulamak isteyenlerin ise yapması gerekenler öncelikle www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır. Ardından evde bakım ödeme sorgu kategorisine geçiş yapılmalıdır. Tüm bunları yapabilmek için kişinin TC kimlik numarası ve şifresinin bilinmesi ve sisteme giriş yaparken bu bilgileri kullanması gerekiyor.